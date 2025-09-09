Κυψέλη Αγρινίου: Μνημόσυνο για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μήτσο Βλάχο

Μνημόσυνο θα τελεστεί στην Κυψέλη Αγρινίου για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μήτσο Βλάχο.

Η Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης και η Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς συνδιοργανώνουν μνημόσυνο για τον αγωνιστή της αγροτιάς, Μήτσο Βλάχο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κυψέλης.

Στην τελετή συμμετέχουν επίσης οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Λεπενούς «Ένωση» και «Ελπίδα», ο Αγροτικός Σύλλογος Λεπενούς, καθώς και η οικογένεια Βλάχου. Τιμές θα αποδώσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, τιμώντας τη μνήμη και τη συμβολή του Μήτσου Βλάχου στον αγώνα για τα δικαιώματα των αγροτών.

Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να αναγνωρίσει και να τιμήσει τη συνεισφορά ενός σημαντικού προσώπου της αγροτικής κοινότητας.

Δείτε την αφίσα:

Ετικέτες: Αγρίνιο, Κυψέλη Αγρινίου, ΜΗΤΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Μνημόσυνο

