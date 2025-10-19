Κύπρος: Συνελήφθη 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό της Κύπρου.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 45χρονο Ελληνοκύπριο από τη Λευκωσία, για τον οποίο είχε εκδοθεί νωρίτερα ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18.10.2025) που εκτιμάται πως σχετίζεται άμεσα με τη διαφυγή των δύο δραστών και θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Μάλιστα, δημοσιεύματα από την Κύπρο κάνουν γνωστό ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι πρώην ποδοσφαιριστής, όπως αναφέρει το newsit.gr.

To σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, τεκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.gr, στο κάδρο της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους, φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ώστε να διαφύγουν.

Οι έρευνες είναι εντατικές, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στην ΑΔΕ Λεμεσού βρίσκονται αυτή τη στιγμή υψηλόβαθμα στελέχη της ηγεσίας της Αστυνομίας.