«Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου»: Απόψε στη Ναύπακτο η διάλεξη της Δρος Νάσας Παταπίου

Απόψε στη Ναύπακτο θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη της ιστορικού-ερευνήτριας και ποιήτριας, Δρος Νάσας Παταπίου «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου».

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Στο πλαίσιο των Εορτασμών της 454 ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ο Δήμος Ναυπακτίας προσκαλεί όλους στη διάλεξη της ιστορικού-ερευνήτριας και ποιήτριας Δρος Νάσα Παταπίου με θέμα «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου» που θα πραγματοποιηθεί απόψε Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 20:30’ στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Η Δρ Νάσα Παταπίου σπούδασε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία, Θέατρο και είναι διδάκτωρ Ιστορίας. Είναι ποιήτρια και ιστορικός-ερευνήτρια με πεδίο έρευνας τη Φραγκοκρατία και ιδιαίτερα τους χρόνους της Βενετικής κυριαρχίας στην Κύπρο. Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου και υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Μορφωτική Ακόλουθος και Διευθύντρια στο Σπίτι της Κύπρου, στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα. Το 2021 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εμπειρογνώμονας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου.

Η ίδια είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων στην Ελλάδα, μέλος της Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ελλάδα, του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου ΣΤΑΣΙΝΟΣ κ.ά. Ως ποιήτρια είναι βραβευμένη με δύο κρατικά βραβεία ποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ως ιστορικός έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο της, Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο 1800-1807, το οποίο αναφέρεται στην πρώτη προξενική επαφή μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, στην αυγή του 20 ου αιώνα.

Η αφίσα: