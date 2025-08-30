Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Η Ελλάδα επιβλήθηκε στο… οικογενειακό διπλό κι έκανε το 2/2

Σε ένα ιστορικό ματς - γιορτή η Ελλάδα παρατάχθηκε στο σχεδόν γεμάτο «Σπύρος Κυπριανού» με εκτεταμένο ροτέισιον και -όπως αναμενόταν- έκανε εύκολα το 2Χ2 στον Όμιλο της Λεμεσού. Αντιθέτως, η Κύπρος υποχώρησε στο 0-2.

Οι Ντίνος Μήτογλου (18 πόντοι με 6/8 εντός πεδιάς) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (18 πόντου και 2 ασίστ) έσυραν τον... χορό στο σκοράρισμα για την Εθνική Ομάδα, με το «κέρδος» της «γαλανόλευκης» να είναι η σπουδαία εμφάνιση του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο «Σάμο» χρησιμοποιήθηκε και στο «4» και στο «5» και είχε μια γεμάτη παρουσία με 12 πόντους (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από εκεί και πέρα, ορεξάτος ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14 πόντοι), με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Κατσίβελη να μετρούν 5 ασίστ έκαστος (26 ασίστ/ 6 λάθη για την Ελλάδα).

Στην αντίπερα όχθη, ο Κωνσταντίνος Σημιτζής βρήκε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο (16 πόντοι), με τον Φίλιππο Τίγκα να έχει 12 πόντους μέχρι την 3η περίοδο, αλλά να είναι άτυχος και να αποχωρεί με ενοχλήσεις.

Στο +9 με το πόδι... μακριά από το γκάζι Η Ελλάδα παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές, καθώς οι starters της ήταν οι Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σαμοντούροβ και Κώστας Αντετοκούνμπο. Το ματς δεν είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημα (5-4 στο 5'), με τον Ντόρσεϊ να... ξεμπουκώνει στη συνέχεια (8π. σε 7') και τον Βασίλη Σπανούλη να αλλάζει σταδιακά όλη την πεντάδα του. Η Εθνική παρέμενε κάπως νωθρή, αλλά η δεδομένη ανωτερότητά της ήταν αρκετή για το +9 στο 10' (13-22 με τρίποντο του Τολιόπουλου).

Με 8/16 τρίποντα και σούπερ «Σάμο» η Ελλάδα κράτησε τον έλεγχο

Οι βολές του Καλαϊτζάκη έδωσαν διψήφια απόσταση στην «επίσημη αγαπημένη» (15-26 στο 12'), με τον κόουτς Σπανούλη να δοκιμάζει τον Σαμοντούροβ στη θέση «5». Το highlight του ημιχρόνου ήρθε στο 14' με τους διεθνείς να κυκλοφορούν άψογα την μπάλα με τους Σλούκα - Κατσίβελη και να βρίσκουν ελεύθερο τρίποντο του αρχηγού Παπανικολάου για το 19-29. Τα κυπριακά τρίποντα μείωσαν σε μονοψήφιο (27-35 στο 16') και ο "Kill Bill" επανέφερε τους Ντόρσεϊ - Κ. Αντετοκούνμπο. Λαρεντζάκης και Σαμοντούροβ βρήκαν τρίποντα για το 29-40 (7/15 πίσω από τα 6,75μ.) και η Ελλάδα συντήρησε το προβάδισμά της (31-43 στο 20' με πρώτο σκόρερ τον αποτελεσματικό «Σάμο», που είχε 9π. και 4ρ.).

Ο Σπανούλης δοκίμασε πράγματα, η «γαλανόλευκη» δεν αντιμετώπισε προβλήματα

Ο ορεξάτος Φίλιππος Τίγκας (12π. και 4ασ.) μείωσε σε μονοψήφιο στην αρχή της επανάληψης (40-48 στο 23'), αλλά σε εκείνο το σημείο η Εθνική ανέβασε την απόδοσή της και «ξέφυγε» (42-59 στο 27') με πρωταγωνιστή τον Μήτογλου (12π.) και δημιουργίες από Τολιόπουλο - Καλαϊτζάκη (4ασ. έκαστος). Ο «Σπαν» δοκίμασε ένα χαμηλό σχήμα με τους Παπανικολάου - Σαμοντούροβ στη front line, την ώρα που ο Τίγκας ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από το παρκέ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο... γνώριμο τέμπο, τα ελληνικά τρίποντα έβρισκαν στόχο και στο 30' η Ελλάδα ήταν στο +22 (47-69).

Ένα ιστορικό ματς - γιορτή ολοκληρώθηκε με άνετη επικράτηση της Ελλάδας

Η 4η περίοδος έμοιαζε πιο πολύ με τυπική διαδικασία. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε να είναι αποτελεσματικός (51-75 στο 33' με 16π. του 29χρονου γκαρντ), ενώ ο Κατσίβελης κάρφωσε για το +26 (51-77). Ο Μήτογλου επέστρεψε στο παρκέ για το 59-85 (36') και ο Έλληνας head coach εξακολούθησε να δοκιμάζει σχήματα, πιθανά δίδυμα και διαφορετικές small ball πεντάδες. Άλλωστε, στην επανάληψη ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε. Η Ελλάδα, λοιπόν, έκανε δια περιπάτου το 2-0 στο φετινό EuroBasket, ολοκληρώνοντας το ιστορικό ματς - γιορτή με την Κύπρο με σκορ 69-96.

Τα Δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96.