Κύπρος: Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του

Συγκλονισμένη η Κύπρος με την ξαφνική είδηση για την εν ψυχρώ δολοφονία του προέδρου της ομάδας των Πολεμιδιών, Σταύρου Δημοσθένους, ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του.

Πανικός έχει προκληθεί το πρωί της Παρασκευής (17.10.25) στην Κύπρο, μετά την είδηση της δολοφονίας γνωστού επιχειρηματία, ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, ο άνδρας που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από άγνωστο, ήταν ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους. Ο θύτης που οδηγούσε μοτοσυκλέτα, αρχικά πυροβόλησε το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα, και, στη συνέχεια, αφού του ανέκοψε την πορεία, τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Από το περιστατικό, προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: gazzetta.gr