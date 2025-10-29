Κύπελλο Ελλάδας: Τι δήλωσαν Αναστασίου και Χριστοφιλέας για το 4-1 του Παναιτωλικού

Την νίκη του Παναιτωλικού με 4-1 επί της Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και την 3η Αγωνιστική της League Phase, σχολίασαν ο Γιάννης Αναστασίου και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Ο Γιάννης Αναστασίου απάντησε απευθείας σε ερωτήσεις που του τέθηκαν για το αποτέλεσμα και τα όσα εμφάνισε η ομάδα του Παναιτωλικού μεσοεπιθετικά και μη.

Αναφορά έγινε και στους τραυματισμούς με τον έμπειρο Προπονητή να δηλώνει πως πιο σοβαρός μοιάζει αυτός του Αποστολόπουλου ο οποίος θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί με ακρίβεια το τι έχει συμβεί.

Το χτύπημα που δέχθηκε ο Νικολάου δε φαίνεται πως εμπνέει ανησυχία, όπως και εκείνο του Τσούρα.

Ακούστε τις δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου:

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στάθηκε στην προσπάθεια και τις εμπειρίες που απέκτησε η ομάδα του σε άλλον έναν αγώνα για τον ιστορικό θεσμό τονίζοντας πως κύριος στόχος είναι η παραμονή στη Super League 2.

Ακούστε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέα: