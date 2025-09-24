Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναιτωλικός πάλεψε αλλά δεν απέφυγε την ήττα 2-1 από την ΑΕΚ

Στην OPAP Arena ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, όμως γνώρισε την ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Την ήττα γνώρισε ο Παναιτωλικός από την Α.Ε.Κ. με 2-1 στη 2η Αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η Α.Ε.Κ. μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με κεφαλιά του Πιερό στο 26’.

Ο Παναιτωλικός ισορρόπησε μετά το 35λεπτο αλλά κόντρα στην εικόνα του αγώνα ήρθε το 2-0 στην εκπνοή των καθυστερήσεων του ημιχρόνου από αμυντικό λάθος και σουτ του Καλοσκάμη.

Καλή παρουσία είχε και στο β’ ημίχρονο διεκδικώντας να μειώσει το σκορ, κάτι που έκανε αργά.

Από κόρνερ του Εστεμπάν στο 90’ καταλογίστηκε πέναλτι σε χέρι του Βίντα, το οποίο εκτέλεσε ο Αγκίρε μειώνοντας σε 2-1.

Αγωνίστηκαν οι: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς (38’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (79’ Αγκίρε), Ενκολόλο, Ματσάν (87’ Νικολάου), Μίχαλακ (79’ Εστεμπάν), Άλεξιτς (79’ Σμυρλής).

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi