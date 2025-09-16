Κύπελλο Ελλάδας: Με 5€ οι κάτοχοι διαρκείας του Παναιτωλικού στον αγώνα με τον Άρη Θεσσαλονίκης

Τον Άρη Θεσσαλονίκης υποδέχεται ο Παναιτωλικός στο Κύπελλο Ελλάδας και οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με μόνο 5 ευρώ.

Την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 η ομάδα μας υποδέχεται τον Άρη στις 3:00 μ.μ. στο Γήπεδο Παναιτωλικού για την 1η Αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Καλούμε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να υποστηρίξουν την ομάδα μας να διεκδικήσει τη νίκη.

Η τιμή εισιτηρίου για όλες τις θέσεις στη μεγάλη κερκίδα και το πέταλο είναι 10 ευρώ, με την προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει αγοράσει εισιτήριο σε έναν από τους δύο εντός έδρας αγώνες της σεζόν (με Ατρόμητο ή Βόλο).

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας (τα διαρκείας ισχύουν ΜΟΝΟ για τους Αγώνες Πρωταθλήματος) μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο στην τιμή των 5 ευρώ με τη χρήση του κωδικού τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα Γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η Π.Α.Ε. δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή.

Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν (1.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 8:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. και την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 10:00 π.μ. έως τη 12:00 μ.μ., θα είναι ανοικτά τα γραφεία της Π.Α.Ε. στο Γήπεδο για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και για παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή.

Την ημέρα του αγώνα, από τη 1:00 μ.μ. έως τις 3:00 μ.μ., η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τα εκδοτήρια του Γηπέδου.