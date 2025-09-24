Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Παναιτωλικός πίσω στο σκορ με 2-0 από την ΑΕΚ στο 1ο ημίχρονο

Πίσω στο σκορ βρίσκεται ο Παναιτωλικός με 2-0 από την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

 

Η Α.Ε.Κ. δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, με τον Δημήτρη Καλοσκάμη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να ξεχωρίζει ως ο κορυφαίος μέχρι στιγμής.

Με γκολ, ασίστ και συνεχή κίνηση, δίνει ρυθμό στην ομάδα του και αποδεικνύεται πολύτιμος τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση.

Η ταχύτητά του και η διάθεσή του να πάρει πρωτοβουλίες στο ένας εναντίον ενός έχουν φέρει πολλές λύσεις στην επίθεση της Ένωσης, αποτελώντας τη θετική έκπληξη της αναμέτρησης.

Αντίθετα, ο Παναιτωλικός δεν καταφέρνει να βρει απαντήσεις στον υψηλό ρυθμό των Γηπεδούχων.

Η αμυντική του προσέγγιση είναι παθητική, δίνοντας χώρο και χρόνο στους παίκτες της Α.Ε.Κ. να κυκλοφορούν εύκολα την μπάλα.

Από τα δεξιά, ο Ελίασον έχει δημιουργήσει συνεχείς ρήξεις απέναντι στον Μανρίκε, επιβεβαιώνοντας την πίεση που δέχεται η άμυνα της ομάδας του Αγρινίου.

24 Σεπ 2025

