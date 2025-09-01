Κυλλήνη: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών σε 47χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης μέσα σε πλοίο

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 47χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης, μέσα σε καράβι που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά-Κυλλήνη.

Σύμφωνα με το patris news, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο επιβατικό πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Σάμη Κεφαλληνίας.

Ο πλοίαρχος του καραβιού, ενημέρωσε το Λιμαναρχείο Κυλλήνης ότι ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας με ασελγείς πράξεις προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας ομοεθνούς του, 18χρονης φοιτήτριας, την στιγμή που αμφότεροι βρίσκονταν στα καθίσματα αεροπορικού τύπου, την ώρα μάλιστα που το θύμα κοιμόταν.

Έγινε αντιληπτός από τον πατέρα της κοπέλας και άλλους επιβάτες -Συνελήφθη μόλις έφτασε στο λιμάνι της Κυλλήνης

Η πράξη του 47χρονου κατηγορούμενου έγινε αντιληπτή από τον πατέρα της κοπέλας και άλλους επιβάτες, και μετά την ενημέρωση του πλοίαρχου προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας τέθηκε σε επιτήρηση από το προσωπικό του πλοίου, μέχρι να γίνει η αφιχθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Κατά τον απόπλου του καραβιού, άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης συνέλαβαν αμέσως τον 47χρονο, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας που μετά την σε βάρος του κίνηση της ποινικής δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα, που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δίκη στο αυτόφωρο έγινε σήμερα Δευτέρα, με τον 47χρονο να κρίνεται ένοχος και να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.

Ο κατηγορούμενος θα εκτίσει έναν μήνα φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ενώ για το υπόλοιπο της ποινής θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

iefimerida.gr