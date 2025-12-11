Κυκλοφόρησε το βιβλίο: «Η Αννιώ του Χατζόπουλου και η Αννιώ των μαθητών» – Φόρο τιμής στον Αγρινιώτη συγγραφέα Κ. Χατζόπουλο

Κυκλοφόρησε το βιβλίο: «Η Αννιώ του Χατζόπουλου και η Αννιώ των μαθητών», ένας φόρος τιμής στον Αγρινιώτη συγγραφέα Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και ταυτόχρονα αποτελεί μαρτυρία της δύναμης της Λογοτεχνίας να εμπνέει τις νέες γενιές.

Aφιερωμένο στους μαθητές μας,

που με τη φαντασία και την ψυχή τους

έδωσαν νέα ζωή στην Αννιώ του Χατζόπουλου.

Και σε όλους εκείνους που πιστεύουν

στη δύναμη του λόγου και της παιδείας…

Πρόκειται για ένα «διπλό» βιβλίο: Στο Α Μέρος αναδημοσιεύεται το διήγημα «Αννιώ» του Κωσταντίνου Χατζόπουλου και στο Β Μέρος μια συλλογή εργασιών Δημιουργικής γραφής των μαθητών που εμπνέονται από αυτό. Οι δραστήριες φιλόλογοι Μαρία Ν. Αγγέλη και Αγγελική Π. Δαλιάνη καθοδήγησαν τους μαθητές και τους ενθάρρυναν να εκφράσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους με σεβασμό στο πρωτότυπο έργο «Αννιώ» του Κ. Χατζόπουλου.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μοναδική προσπάθεια των μαθητών να συνομιλήσουν με την ηρωίδα και να αφηγηθούν την ιστορία με τις δικές τους φωνές. Οι μαθητές, με τη συνεχή ενθάρρυνση των φιλολόγων τους, δημιούργησαν κείμενα με φαντασία και ενσυναίσθηση αποδεικνύοντας τη δυνατή επίδραση της κλασικής λογοτεχνίας στη νέα γενιά.

Κάποιες από τις εργασίες είχαν παρουσιαστεί στο Διεθνές Συνέδριο για τον Κ. Χατζόπουλο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο τον Σεπτέμβριο του 2024. Το 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου «Κοσμάς ο Αιτωλός» ήταν το μοναδικό Δημόσιο Σχολείο που συμμετείχε στο Συνέδριο! Η παρουσία αυτή έδωσε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση στους μαθητές και στις υπεύθυνες καθηγήτριες, οι οποίες πήραν την πρωτοβουλία της συμμετοχής του Σχολείου τους, παρά τη χρονική πίεση. Ήταν ο πρώτος μήνας της σχολικής χρονιάς 2024-2025.

Στην παρούσα έκδοση προστέθηκαν οι δημιουργίες όλων των μαθητών, εμπλουτίζοντας το υλικό και παρουσιάζοντας μια ευρύτερη γκάμα αναγνώσεων και ερμηνειών του πρωτότυπου έργου.

Η πρωτοβουλία των φιλολόγων, η σωστή καθοδήγηση και συνεργασία με τα παιδιά αναδεικνύει τη σημασία της Σχολικής κοινότητας και της Παιδείας στη διατήρηση της Λογοτεχνικής παράδοσης ζωντανής και προσιτής στους νέους…

Αυτή η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Βασιλικής Κ. Μαραγιάννη, Συμβολαιογράφου και Προέδρου του Φιλολογικού – Λογοτεχνικού Ομίλου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος». Η ίδια προλογίζει το βιβλίο. Το σκίτσο του εξωφύλλου φιλοτέχνησε ο γνωστός σκιτσογράφος Χρήστος Παπανίκος.

Επιμέλεια: Μαρία Ν. Αγγέλη – Αγγελική Π. Δαλιάνη