Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Αμφιλοχία για τον αγώνα δρόμου 20 χλμ.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αμφιλοχία για τον αγώνα δρόμου 20 χλμ. την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, εντός διοικητικών ορίων Δήμου.

Σε ανακοίνωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κ. Δημήτριος Νικ. Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, που θα διεξαχθεί ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας δρόμου:

Α. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο και την διεξαγωγή αυτής εναλλάξ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στα τμήματα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 109+000 (Πλατεία Αμφιλοχίας) έως την χ/θ 111+000 (διασταύρωση Σαρδινίων), καθώς και από την χ/θ 113+000 (θέση Αγγέλω) έως την 116+000 (διασταύρωση Αμπελακίου), κατά το χρονικό διάστημα από 17.00΄ ώρα έως 19.00΄ ώρα της Κυριακής 28.06.2025,

Β. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με ταυτόχρονη εκτροπή αυτής μέσω της Επαρχιακής Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού – Κάφκα, στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την χ/θ 111+000 (διασταύρωση Τ.Κ. Σαρδηνίων) έως την χ/θ 113+000 (Θέση «Αγγέλω»), κατά το χρονικό διάστημα, από 17.00΄ ώρα έως 19.00΄ ώρα της Κυριακής 28.09.2025,.

ΑΡΘΡΟ (2)

Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας ληφθούν, εφόσον τηρηθούν από τον Δήμο Αμφιλοχίας και το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως διοργανωτές του εν λόγω αγώνα, οι όροι που αναφέρονται στο ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 28.09.2025 και ώρα 17.00΄.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2905/2025 (Α-100/13.06.2025) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.