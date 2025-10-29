Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός προς Αντίρριο από 30 Οκτωβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, μεταξύ του Α/Κ Γαβρολίμνης και του Α/Κ Αντιρρίου, από την Πέμπτη 30.10.2025 στις 07:00 το πρωί έως τη Δευτέρα 15.12.2025 στις 18:00 το απόγευμα.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, Παναγιώτης Κυρίτσης αναφέρει:

Άρθρο 1°

Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού των σηράγγων Μακύνειας και Κλόκοβας, στον κλάδο προς Αντίρριο, του αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός.

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστούν τα εξής:

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, μεταξύ του Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507) και του Α/Κ Αντιρρίου (Χ.Θ. 5+499) και υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-32: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Ολικός αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος» της εγκεκριμένης, με την ανωτέρω Απόφαση της Ε.ΥΔ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης. Η διοχέτευση – εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Αντίρριο θα γίνει μέσω του Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507) στην Παλαιά Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) έως και τον Α/Κ Αντιρρίου (Χ.Θ. 5+499), ακολουθώντας διαδρομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη διαδρομών παράκαμψης σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ”» (DAC IC1240/11.05.2017) και τα σχέδια 846-00-10-ΟΡ-ΣΟ-ΠΙΟ-1-0 (1.1 & 1.2).

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, στον Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507), με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-33 Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Ολικός Αποκλεισμός Κλάδου Εισόδου» της εγκεκριμένης, με την ανωτέρω Απόφαση της Ε.ΥΔ.Ε. /Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Πέμπτη 30.10.2025 στις 07:00 το πρωί έως τη Δευτέρα 15.12.2025 στις 18:00 το απόγευμα. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία να αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Άρθρο 2°

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε

περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επιπρόσθετα, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

Άρθρο 3ο

Η παρούσα απόφαση ισχύει κατά το χρονικό διάστημα: από την Πέμπτη 30.10.2025 στις 07:00 το πρωί έως τη Δευτέρα 15.12.2025 στις 18:00 το απόγευμα και σύμφωνα και με τα παραπάνω αναγραφόμενα και από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων και τις υποδείξεις των Τροχονόμων.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 111 του του Ν.5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις» και δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες άδειες. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Α ́ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.