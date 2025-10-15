Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά ε.ο. Πρέβεζας - Αγίου Νικολάου μέχρι και τον Απρίλιο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται στην παλαιά ε.ο. Πρέβεζας - Αγίου Νικολάου μέχρι και τον Απρίλιο για την υλοποίηση εργασιών για το έργο «Αγωγός Ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας»

Πιο αναλυτικά:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. -Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 112 του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις».

2. -Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 7/2017 (ΦΕΚ Α14 /09.02.2017) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

3. -Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 5187/2025 (ΦΕΚ Α 48 /21.03.2025) «Αναδιοργάνωση της δομής της Ελληνικής Αστυνομίας και αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της Εκσυγχρονισμός του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια Ρύθμιση θεμάτων κρατούμενων σε σωφρονιστικά καταστήματα και άλλες διατάξεις».

4. -Το υπ’ αριθ. 337838/7816 από 14.10.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

5. -Την υπ’ αριθ. 164832 από 10.10.2025 έγκριση μελετών εξασφάλισης κυκλοφορίας της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

6. – Την από 14.10.2025 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. –Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω (5) σχετική μελέτη, ήτοι περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Αγ. Νικολάου, που συμπίπτει με το τμήμα του έργου του Κύριου Αγωγού από την χ/θ 56+857 έως την χ/θ 58+400 αυτού.

2. -Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εργασίες θα πραγματοποιούνται, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 16.10.2025 έως και την Πέμπτη 30.04.2026, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 19:00΄, καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών.

ΑΡΘΡΟ (2)

- Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και τις υπ’ αριθ. (4) & (5) σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

- Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Πέμπτης 16.10.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα της Πέμπτης 30.04.2026.

ΑΡΘΡΟ (4)

- Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις».

- Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

-Ο-

Διευθυντής

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Ταξίαρχος