Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Ε.Ο. Πρέβεζας - Αγ. Νικολάου λόγω έργων ύδρευσης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν στην Παλαιά Εθνική Οδό Πρέβεζας - Αγ. Νικολάου για το Έργο Αγωγού Ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας.

Σε ανακοίνωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κ. Δημήτριος Νικ. Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

1. -Την παράταση της ισχύος της ανωτέρω -6- σχετικής απόφασης περί της εφαρμογής

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις ανωτέρω (5) σχετικές

μελέτες, ήτοι:

α. Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Αγ. Νικολάου, που συμπίπτει με το τμήμα του έργου του Κύριου Αγωγού από την χ/θ 60+275 έως την χ/θ 61+426 αυτού (συμβολή της Π.Ε.Ο. με ανώνυμη οδό προς την Αμβρακία Οδό) και

β. Ολικός αποκλεισμός στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Αγ. Νικολάου, που

συμπίπτει με το τμήμα του έργου του Κύριου Αγωγού από την χ/θ 61+426 (συμβολή της Π.Ε.Ο. με ανώνυμη οδό προς την Αμβρακία Οδό) έως την χ/θ 64+725 του έργου, τμηματικά, για την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του τμήματος του Κύριου Αγωγού ύδρευσης.

2. -Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 13.09.2025 έως και το Σάββατο 15.11.2025, κατά τις ώρες από 07:00 ́ έως 19:00 ́, καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και τις υπ’ αριθ. (4) & (5) σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 19.00 ́ ώρα της Παρασκευής 12.09.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00 ́ ώρα του Σαββάτου 15.11.2025.

ΑΡΘΡΟ (4)