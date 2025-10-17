Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννινα για τεχνικές εργασίες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 09:00 έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, κλειστός θα είναι ο χώρος στάθμευσης (Parking 166) στο χιλιόμετρο 166,15ο χλμ.-166,6ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 16:00.

Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλά τοποθετημένη θα υπάρχει σήμανση μακράς διάρκειας για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.