Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών συντήρησης στη Γέφυρα Αχελώου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», στον κλάδο προς Αντίρριο, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ελαστομεταλλικών αρμών στην Γέφυρα Αχελώου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και περιορισμός ορίων ταχύτητας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 67+000, στον κλάδο προς Αντίρριο, του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ελαστομεταλλικών αρμών της Γέφυρας Αχελώου.

2. Ειδικότερα, δεδομένης της φύσης των εργασιών, της γεωμετρίας της οδού και με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου θα εφαρμόζονται, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθ’ όλο το 24ωρο:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή του Α/Κ Ρίγανης, από τη Χ.Θ. 67+000 (έναρξη ζώνης συναρμογής εισόδου) έως τη Χ.Θ. 65+202 του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», στον κλάδο προς Αντίρριο και εφαρμογή των τυπικών διατάξεων «ΜΑΔ-28α: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ)» και «ΜΑΔ-28β: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ)», σε συνέχεια της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-12: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Πλήρης αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (Διατομή 2 λωρίδων)», της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

3. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διάρκειας πέντε (05) ημερών, προγραμματίζεται να εφαρμοστούν την περίοδο από τη Δευτέρα 17.11.2025 στις 07:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 12.12.2025 στις 18:00 το απόγευμα. Οι εν λόγω αποκλεισμοί θα παραμένουν καθόλο το 24ώρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 16:00 το απόγευμα.

4. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα γίνει αποκατάσταση της κυκλοφορίας νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

5. Τα στηθαία από σκυρόδεμα, τύπου New Jersey, που αναφέρονται ως προαιρετικά στη σχετική μελέτη, δεν θα χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω εργασίες, καθότι για τη συντήρηση των ελαστομεταλλικών αρμών δεν θα απαιτηθεί η χρήση μηχανημάτων έργου. Λόγω εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για μικρό χρονικό διάστημα, η οριοθέτηση του κυκλοφοριακού διαδρόμου σε όλες τις ζώνες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υλοποιείται με χρήση πλαστικών κώνων ανά 10 μ. και πινακίδων οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας Π-77 ή Π-78.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης μεκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 17.11.2025, και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 3861/2010, 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 18.00΄ ώρα της Παρασκευής 12.12.2025.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.