Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για τεχνικές εργασίες στη σήραγγα Καλυδώνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεσολογγίου έως και τον Α/Κ Γαβρολίμνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα εξέρχονται από τον Α/Κ Μεσολογγίου (31,822 ο χλμ.) και μέσω κατάλληλης σήμανσης, θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή με προορισμό τον Α/Κ Γαβρολίμνης (18,507 ο χλμ.), όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο.

Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εισόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Ευηνοχωρίου (προς Αντίρριο).

Λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

*Φωτογραφίες αρχείου