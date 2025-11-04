Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από 5 Νοεμβρίου – Σε ποιο σημείο θα ισχύσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα ισχύει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), από το 196,35 ο χλμ. έως και το 196,9 ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Επίσης, με τη δύση του ηλίου και καθ’ όλο το 24ωρο θα ισχύει αποκλεισμός της Λ.Ε.Α. από το 196,4 ο χλμ. έως και το 196,9 ο χλμ., στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.