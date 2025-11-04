Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κοινωνικά Νέα
Κοινωνικά Νέα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό από 5 Νοεμβρίου – Σε ποιο σημείο θα ισχύσουν

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα ισχύει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), από το 196,35 ο χλμ. έως και το 196,9 ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Επίσης, με τη δύση του ηλίου και καθ’ όλο το 24ωρο θα ισχύει αποκλεισμός της Λ.Ε.Α. από το 196,4 ο χλμ. έως και το 196,9 ο χλμ., στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους θετούς γονείς στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος Μεσολογγίου: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Σε ισχύ από σήμερα Τρίτη 4...

Σκότωσαν τον Echo,σκύλο που βρήκε τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι και...

4 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου

Μεγάλη Χώρα Αγρινίου: Θρήνος για το θάνατο του 62χρονου Γιώργου Καλαντζή

Αγρίνιο: Η «Μαγική Αυλή» ανοίγει τις πόρτες το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.