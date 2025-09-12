Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας - Λευκάδας για την κατασκευή «έξυπνων» διαβάσεων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας - Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή πρότυπων "έξυπνων" διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σε ανακοίνωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κ. Δημήτριος Νικ. Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον τμηματικό αποκλεισμό μέρους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στην χ/θ 36+200 της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας, διασταύρωση Βενιζέλου & Νικ. Στράτου, εντός πόλεως Βόνιτσας, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής πρότυπων διαβάσεων.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 15.09.2025 έως και την Δευτέρα 22.09.2025, κατά τις ώρες 07.00 ́ έως 19.00 ́, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομείναν ελεύθερο τμήμα της οδού.

3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της οδού, θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «GlobiSMART», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00 ́ ώρα της Δευτέρας 15.09.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 3861/2010, 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00 ́ ώρα της Δευτέρας 22.09.2025.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Ακτίου Βόνιτσας.