Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας από το 48ο έως το 52ο χιλιόμετρο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από το 48ο έως το 52ο χιλιόμετρο, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή – Αναβάθμιση Οδικής Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας» και Κατασκευή του Νέου Αγωγού Ύδρευσης Λευκάδας».

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Την τοποθέτηση εργοστασιακής οδικής σήμανσης και την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , όπως περιγράφεται στα ανωτέρω (4) σχετικά έγγραφα, για την εξασφάλιση – αποκατάσταση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής του Ισόπεδου Κόμβου ΙΚα3 και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας στο νότιο άκρο της οδού του τελικού έργου, από Χ.Θ. 10+150 έως Χ.Θ. 14+670 του τελικού έργου.

2. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Παρασκευή 31.10.2025 έως και την Τετάρτη 31.12.2025, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή έως την δύση του ηλίου με εξαίρεση τις Κυριακές, τυχόν τοπικές αργίες καθώς και το χρονικό διάστημα από 23.12 έως και 31.12.2025, κατά τα οποία δύναται να υπάρχει σήμανση μακράς διάρκειας για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την Παρασκευή 31.10.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ., καθώς και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την Τετάρτη 31.12.2025.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου-Βόνιτσας.