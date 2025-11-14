Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου λόγω του έργου πρότυπων διαβάσεων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν σε θέσεις της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Την μερική κατάληψη του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στις κάτωθι θέσεις της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, ήτοι:

α. χ/θ 6+500 της Ε.Ο Αγρινίου – Θέρμου, έμπροσθεν 1ου Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου,

β. χ/θ 6+300 της Ε.Ο Αγρινίου – Θέρμου, έμπροσθεν ΕΠΑ.Λ. Καινούργιου, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής πρότυπων διαβάσεων.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως κάτωθι:

α. Έμπροσθεν του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου, την Τρίτη 18.11.2025 και την Τετάρτη 19.11.2025, κατά τις ώρες 08.00 ́ έως 16.00 ́,

β. Έμπροσθεν του ΕΠΑ.Λ. Καινούργιου, την Πέμπτη 20.11.2025 και την Παρασκευή 21.11.2025, κατά τις ώρες 08.00 ́ έως 16.00 ́.

3.- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομείναν ελεύθερο τμήμα της οδού. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της οδού, θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «METLEN – GlobiLED», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 08.00 ́ ώρα της Τρίτης 18.11.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 3861/2010 και 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ., καθώς και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 16.00 ́ ώρα της Παρασκευής 21.11.2025.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.