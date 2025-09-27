Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού»

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 27-09-2025 στο Αιτωλικό, με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων :

- Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού (Δυτική Παραλία Αιτωλικού), οδός Οδυσσέα, πεζογέφυρα και πεζόδρομος όπισθεν Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείου Βάσως Κατράκη, οδό Κορυσχάδων, Σταθμός ΚΤΕΛ Αιτωλικού, Επαρχιακή Οδός Αιτωλικού-Αστακού (Βόρεια περιμετρική Αιτωλικού έως Δυτική Γέφυρα Αιτωλικού), Ανώνυμη δημοτική οδός προς Αστροβίτσα Αιτωλικού και επιστροφή Ανώνυμη δημοτική οδός από Αστροβίτσα Αιτωλικού, Δυτική Γέφυρα Αιτωλικού (Επαρχιακή Οδός Αιτωλικού-Αστακού) με τερματισμό στην οδό Άστιγγος (Δυτική Παραλία Αιτωλικού), από τις οποίες θα διέλθουν οι δρομείς, κατά τις ώρες 17:00΄–19:30΄ της 27-09-2025.

Με μέριμνα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου θα ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη προειδοποιητική και ενημερωτική σήμανση για τους χρήστες της οδού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.