Κτηνοτρόφος πέθανε από στεναχώρια γιατί του θανάτωσαν τα πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Τραγωδία στον Δήμο Χαλκηδόνας, στην Κεντρική Μακεδονία, όταν ένας κτηνοτρόφος δεν άντεξε στο άκουσμα της είδησης ότι θα θανατωθούν τα πρόβατά του λόγω της ευλογιάς και πέθανε.

Σύμφωνα με το Open, την ώρα που εκφράζονται φόβοι για κίνδυνο αφανισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας, η είδηση για τον θάνατο του κτηνοτρόφου στο Μικρό Μοναστήρι έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όταν ανακοινώθηκε στον 75χρονο - ο οποίος ταλαιπωρούταν από χρόνια προβλήματα υγείας - ότι τα ζώα του πρέπει να θανατωθούν από την αρμόδια υπηρεσία, κατέρρευσε.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown, κάτι που οι κτηνοτρόφοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα είναι η απόλυτη οικονομική καταστροφή.

Σε σύσκεψη που είχε χθες υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με αγρότες της Βοιωτίας, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων τόνισε την ανάγκη για την πιστή τήρηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. «Δεν έχουμε περιθώριο να μην συνεργαστούμε και να μην τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Θέλουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων», σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε και κατά την άφιξη του κ. Τσιάρα στο Διοικητήριο, όταν αγρότες εισέβαλαν στον χώρο και τον περικύκλωσαν.

Η κατάσταση εκτονώθηκε όταν ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των αγροτών, με τους οποίους συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που έθεσαν οι αγρότες.

Πηγή: dnews.gr