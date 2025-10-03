Κτηνιατρική θέλει (εκτός από το Αγρίνιο) και το Μεσολόγγι

Στο προσκήνιο επανέρχεται η ίδρυση Κτηνιατρικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Αιτωλοακαρνανία, με Αγρίνιο και Μεσολόγγι να διεκδικούν το νέο πανεπιστημιακό τμήμα.

Στα τέλη του 2022 ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών είχε δηλώσει πως επιδίωξη του Πανεπιστημίου θα είναι η ίδρυση τμήματος Κτηνιατρικής στην Αιτωλοακαρνανία σε βάθος πενταετίας.

Τα τρία χρόνια έχουν σχεδόν περάσει, ωστόσο δεν φαίνεται το Πανεπιστήμιο Πατρών επί του παρόντος να προωθεί κάποια περαιτέρω συζήτηση για δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων. Μάλιστα την ίδια περίοδο που ο πρύτανης είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου είχε αποκαλύψει ότι την ιδέαγια Κτηνιατρική Σχολή στο Αγρίνιο την είχε συζητήσει με τον πρύτανη.

Πάντως το αίτημα για Κτηνιατρική Σχολή φαίνεται να το έχει και το Μεσολόγγι. Ο δήμαρχος Μεσολογγίου σε πρόσφατη επίσκεψη του στο Υπουργείο Παιδείας έθεσε στην υπουργό Σοφία Ζαχαράκη το ζήτημα της Κτηνιατρική Σχολής, αλλά και της ίδρυσης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο δήμαρχος Μεσολογγίου εν όψει της επετείου των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου και με αφορμή κάποιες ακόμα δράσεις του Υπουργείου που προγραμματίζονται για το 2026, όπως οι σχολικές - εκπαιδευτικές εκδρομές στο Μεσολόγγι, έθεσε και άλλα αιτήματα, όπως η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της Παλαμαϊκής Σχολής, για τη δημιουργία μιας νέας σχολικής μονάδας. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι ο Σπύρος Διαμαντόπουλος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την επικείμενη επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου «φορτώνοντας» στην ατζέντα με πολλά αιτήματα, ευελπιστώντας πως το τέλος κάτι θα πάρει.

Το ζήτημα είναι την Κτηνιατρική, ποιος θα την πάρει το Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι;

Την τελευταία φορά πάντως που οι δύο πόλεις κονταροχτυπήθηκαν για κάτι, ήταν για την έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας. Με το Αγρίνιο να βγαίνει νικητής και το Μεσολόγγι να μένει με την παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου.

Πάντως όποτε το Πανεπιστήμιο αποφασίσει να δει σοβαρά τη συγκεκριμένη προοπτική – γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για μια ιδέα- η Κτηνιατρική Σχολή θα γίνει το νέο πεδίο αντιπαράθεσης Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»