ΚΤΕΛ Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Τα δρομολόγια που θα ισχύουν από 8/5 μέχρι και νεωτέρας

Σας γνωρίζουμε ότι, εν όψει των νέων μέτρων που ορίζει ο νόμος λόγω κορονοϊού από Παρασκευή 08/05/2020 και μέχρι νεωτέρας , τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ
- 15 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
- 30 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
- 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
- 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00 : ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00 : ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 30 :ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00 : ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
- 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ-ΓΑΛΑΤΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΝΟΣ.ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
- 15 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΝΟΣ.ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΝΟΣ.ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
- 00 : ΠΑΤΡΑ-ΝΟΣΟΚ.ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00 : ΠΑΤΡΑ-ΝΟΣΟΚ.ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 15 : ΠΑΤΡΑ-ΝΟΣΟΚ.ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 30: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- 00: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
- 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΒΟΝΙΤΣΑ-ΜΥΤΙΚΑ-ΑΣΤΑΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.30 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
- 00 : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ(ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ) -ΑΣΤΑΚΟ-ΜΥΤΙΚΑ-ΚΑΝΔΥΛΑ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ 09.00 ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 11.00 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ )
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ) ΚΑΙ 15.15 ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΣΤΑΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
- 30 ΑΣΤΑΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
- 15 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΣΤΑΚΟ , (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
- 00 : ΑΣΤΑΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΤΡΥΦΟΥ-06.15 ΤΡΥΦΟΥ-ΚΑΤΟΥΝΑ-06.30 ΚΑΤΟΥΝΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.15 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
- 45: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ-ΘΕΡΜΟ 07.00 ΘΕΡΜΟ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.15 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.15 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
- 30: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ-ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 11.00 ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ)
- 45 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ-08.00 ΘΕΡΜΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.30 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ)
- 00: ΘΕΡΜΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣΣΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.30 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
- 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ)(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε.
ΜΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Δυτική Ελλάδα: Έντεκα παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις (εκτός νομού του τόπου κατοικίας)
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