ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΚΤΕΛ Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Τα δρομολόγια που θα ισχύουν από 8/5 μέχρι και νεωτέρας

ΚΤΕΛ Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Τα δρομολόγια που θα ισχύουν από 8/5 μέχρι και νεωτέρας

Αιτωλοακαρνανια
ΚΤΕΛ Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Τα δρομολόγια που θα ισχύουν από 8/5 μέχρι και νεωτέρας

Σας γνωρίζουμε ότι, εν όψει των νέων μέτρων που ορίζει ο νόμος λόγω κορονοϊού από Παρασκευή 08/05/2020 και μέχρι νεωτέρας , τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ

  • 15 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
  • 30 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
  • 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ
  • 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΙΣΘΜΟ-ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ

  • 00 : ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 00 : ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 30 :ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 00 : ΑΘΗΝΑ-ΙΣΘΜΟΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

  • 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ-ΓΑΛΑΤΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΝΟΣ.ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
  • 15 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΝΟΣ.ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΝΟΣ.ΡΙΟΥ-ΠΑΤΡΑ
  • 00 : ΠΑΤΡΑ-ΝΟΣΟΚ.ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 00 : ΠΑΤΡΑ-ΝΟΣΟΚ.ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 15 : ΠΑΤΡΑ-ΝΟΣΟΚ.ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • 30: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  • 00: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

  • 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΒΟΝΙΤΣΑ-ΜΥΤΙΚΑ-ΑΣΤΑΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.30 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
  • 00 : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ(ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ) -ΑΣΤΑΚΟ-ΜΥΤΙΚΑ-ΚΑΝΔΥΛΑ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 00 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ 09.00 ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 11.00 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ )
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ) ΚΑΙ 15.15 ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΣΤΑΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
  • 30 ΑΣΤΑΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
  • 15 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΣΤΑΚΟ , (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
  • 00 : ΑΣΤΑΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΤΡΥΦΟΥ-06.15 ΤΡΥΦΟΥ-ΚΑΤΟΥΝΑ-06.30 ΚΑΤΟΥΝΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.15 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
  • 45: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ-ΘΕΡΜΟ 07.00 ΘΕΡΜΟ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.15 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.15 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
  • 30: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ-ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 11.00 ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ)
  • 45 : ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ-08.00 ΘΕΡΜΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.30 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ)
  • 00: ΘΕΡΜΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣΣΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ(ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.30 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 09.00 ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ)(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)
  • 00: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ (ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 08.00 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ)(ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ. -ΑΡΓΙΕΣ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε.

ΜΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δυτική Ελλάδα: Έντεκα παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις (εκτός νομού του τόπου κατοικίας)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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