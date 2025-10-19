ΚΤΕΛ Μεσολογγίου: Δεδομένα και προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για τη μεταφορά του από την ιστορική Πύλη

Τους λόγους για τους οποίους το ΚΤΕΛ Μεσολογγίου που σήμερα βρίσκεται μπροστά από την ιστορική Πύλη θα μετεγκατασθεί στην ανατολική έξοδο, επί του περιφερειακού, εξηγεί σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Όπως σημειώνεται, η κατασκευή των εγκαταστάσεωνβ θα γίνει με δαπάνες του ίδιου του ΚΤΕΛ, και η πόλη θα αποκτήσει έναν οργανωμένο σταθμό με περιβάλλοντα χώρο, χώρους στάθμευσης και πράσινο, χωρίς την κίνηση και την όχληση που υπάρχουν σήμερα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η μεταφορά του ΚΤΕΛ Μεσολογγίου, είναι ένα θέμα που χρειάζεται νηφαλιότητα και τεκμηρίωση. Αν λοιπόν θέλουμε να αλλάξει τοποθεσία, η μόνη δημοτική έκταση που μπορεί να φιλοξενήσει τη νέα εγκατάσταση είναι η προτεινόμενη γιατί αυτό καθορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Τα βασικά δεδομένα

• Η απομάκρυνση του ΚΤΕΛ από τη σημερινή του θέση είναι απολύτως αναγκαία, καθώς ο χώρος μπροστά στην ιστορική Πύλη και δίπλα στην περιοχή της ανάπλασης δεν αρμόζει πλέον σε χρήση τέτοιας φύσης,

• Η νέα θέση του ΚΤΕΛ προβλέπεται ρητά από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). Κανένας άλλος δημοτικός χώρος στην πόλη δεν διαθέτει την απαιτούμενη πολεοδομική χρήση για αυτή τη δραστηριότητα,

• Η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές (π.χ. «Μοτίβο» ή στη δυτική περιμετρική), καθώς δεν πρόκειται για δημοτικά οικόπεδα ούτε διαθέτουν την προβλεπόμενη χρήση. Ακόμη κι αν υπήρχε πρόθεση, δεν θα επιτρεπόταν πολεοδομικά.

Με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση

1. Αποσυμφορίζουμε και προστατεύουμε την ιστορική Πύλη και το νέο περιβάλλον ανάπλασης

– σημείο αναφοράς για ολόκληρη την πόλη,

2. Τοποθετούμε το ΚΤΕΛ στην ανατολική έξοδο, επί του περιφερειακού, εξυπηρετώντας καλύτερα την πρόσβαση και αποχώρηση των λεωφορείων,

3. Ο νέος κόμβος, στη θέση του Νοσοκομείου, θα κατευθύνει την κυκλοφορία προς τον περιφερειακό, αποφεύγοντας τη διέλευση μέσα από την πόλη,

4. Η κατασκευή θα γίνει με δαπάνες του ίδιου του ΚΤΕΛ, και η πόλη θα αποκτήσει έναν οργανωμένο σταθμό με περιβάλλοντα χώρο, χώρους στάθμευσης και πράσινο, χωρίς την κίνηση και την όχληση που υπάρχουν σήμερα. Επειδή δε πρόκειται για δημοτικό οικόπεδο, θα υπάρχει και μίσθωμα υπέρ του Δήμου,

5. Θέτουμε τις βάσεις για μια πόλη βιώσιμη, ασφαλή και επισκέψιμη, όπου η κυκλοφορία οργανώνεται με σύγχρονα και λειτουργικά κριτήρια.

Πρόσφατα, ο Δήμος ανέδειξε και ενίσχυσε το πράσινο της ανατολικής περιμετρικής, η οποία εξελίσσεται σε ένα πανέμορφο πάρκο – είσοδο της πόλης. Μελετά την ανάπλαση της ανατολικής περιμετρικής, ώστε να δοθεί περισσότερος χώρος για αναψυχή, περπάτημα και ποδήλατο, αναδεικνύοντας το παραλίμνιο μέτωπο. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή θέλουμε να δημοπρατηθούν και να γίνουν νέες επιχειρήσεις.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, υπογράμμισε: «Η Δημοτική Αρχή θεωρεί απολύτως σεβαστές όλες τις απόψεις. Όμως, ο τόπος έχει ανάγκη από τομές και αλλαγές που θα τον κάνουν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον δημότη και τον επισκέπτη. Κάθε απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα το κοινό συμφέρον και το μέλλον της Ιερής Πόλης».