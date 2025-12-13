Ξηρόμερο: Στη Μαχαιρά οι Κινητές Μονάδες Υγείας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Στο Ξηρόμερο και συγκεκριμένα στη Μαχαιρά θα βρεθούν οι Κινητές Μονάδες Υγείας για μια σειρά προληπτικών εξετάσεων, στο Αγροτικό Ιατρείο, την Τρίτη 16/12, από 10:00 έως 13:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Δήμο Ξηρομέρου και την Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στη Μαχαιρά Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο, την Τρίτη 14/12, από 10:00 έως 13:00.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

 Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

 Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ