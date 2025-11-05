Κρυονέρια Ορεινής Ναυπακτίας: Ένα από τα πέντε αυθεντικά χωριά για ήσυχες αποδράσεις

Τα Κρυονέρια Ορεινής Ναυπακτίας συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πέντε πιο αυθεντικά και ήσυχα χωριά της ορεινής Ελλάδας, προσφέροντας μοναδική φυσική ομορφιά και γνήσια φιλοξενία.

Η ορεινή Ελλάδα καλεί τους ταξιδιώτες για να εξερευνήσουν και φέτος την ομορφιά της. Προορισμοί όπως η Αράχωβα, η Δημητσάνα, το Πάπιγκο στα Ζαγοροχώρια και τα χωριά του κεντρικού Πηλίου συγκρίνονται σε δημοφιλία και τουριστικές υποδομές με τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου και τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου και του χειμώνα κατακλύζονται από επισκέπτες.

Παρακάτω, ακολουθούν 5 εναλλακτικές, low profile ταξιδιωτικές προτάσεις σε χωριά στα ορεινά της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν ιδανικές επιλογές αν αυτό που αναζητάτε είναι ποιοτικός χρόνος με τον σύντροφο ή την παρέα σας, καθαρός αέρας και πραγματική αποφόρτιση από τους ρυθμούς της μεγαλούπολης.

Κρυονέρια, Ορεινή Ναυπακτία

Η διαδρομή για να φθάσει κανείς στα Κρυονέρια της ορεινής Ναυπακτίας δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Για να έρθετε εδώ από την Αθήνα, θα χρειαστείτε κάτι παραπάνω από 4 ώρες με τα τελευταία 65 χιλιόμετρα να πρέπει να διανυθούν σε αρκετά δύσκολο οδικό δίκτυο που συνδέει τη Ναύπακτο με την ορεινή Ναυπακτία.

Όμως, η εκδρομή στα Κρυονέρια, είναι από εκείνες που δεν μετράει μόνο ο τελικός προορισμός, αλλά και το ίδιο το ταξίδι. Είναι σύνηθες σε ταξιδιωτικά κείμενα να υπάρχουν φράσεις όπως «απόδραση», «παρθένο μέρος» ή «καταπράσινο», αλλά στο οδικό δίκτυο της ορεινής Ναυπακτίας τα κλισέ αυτά ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα.

Τα Κρυονέρια είναι ένα χωριό σκαρφαλωμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του Φτερόπυργου. Παλιά το έλεγαν Κουτουλίστα, τη σημερινή του ονομασία την πήρε το 1927 χάρη στα άφθονα νερά που το περιτριγυρίζουν. Μέσα στο χωριό αλλά και κοντά του υπάρχουν πολλές βρύσες, όπως και περίπου 10 εκκλησίες, κάποιες από αυτές αρκετά ενδιαφέρουσες. Δεν μπορούμε να πούμε πως η οικιστική αρχιτεκτονική του, παραδοσιακή ή νεότερη είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όμως, όπως και σε πολλούς ακόμα ορεινούς προορισμούς, έτσι κι εδώ υπάρχει μια λιθόχτιστη πλατεία και όμορφες στέγες. Κατά τη γνώμη μας, το ομορφότερο πράγμα στο χωριό είναι η θέση του. Έτσι, όπως είναι σε υψόμετρο 1.170 μέτρων, δίνει την εντύπωση ότι «πνίγεται» από τα έλατα καθώς στέκεται σε μια τοποθεσία όπου μπορείτε να απολαύσετε (μα και να φωτογραφίσετε) ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στα βουνά της Ελλάδας.

Από το χωριό ξεκινά ένα χωμάτινο, βατό το οποίο συνεχίζει μέσα από το ελατόδασος και καταλήγει σε ένα πέτρινο παρατηρητήριο, στη θέση Περγάρι. Η θέα στη χαράδρα και προς την τεχνητή λίμνη του Εύηνου (την τόσο σημαντική για την ύδρευση της Αττικής) είναι κάτι το ασύλληπτο. Φροντίστε απλά να έρθετε εδώ μια μέρα χωρίς συννεφιά.

Η Ευηνολίμνη, επιπλέον, αποτελεί ένα ενδιαφέρον οικοσύστημα, το οποίο αξίζει να γνωρίσετε με τα πόδια ή οδηγώντας. Αν αναζητάτε κάποιο χωριό με ωραία θέα προς τα εκεί σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Αράχοβα, όχι τον διάσημο προορισμό του Παρνασσού, αλλά την λιγότερο δημοφιλή αλλά πανέμορφη Αράχοβα της Ναυπακτίας.

Eλληνικό, Μαίναλο

Ως ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα, η ορεινή Αρκαδία έχει προβληθεί πολύ. Παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα, έχει γωνιές που παραμένουν σχετικά αφανείς. Μία τέτοια είναι το πανέμορφο Ελληνικό. Ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν την επίσκεψη στην περιοχή με μια πιο ήρεμη και χαλαρή εμπειρία.

Χτισμένο σε υψόμετρο 720 μέτρων, ανάμεσα σε τρεις λοφίσκους στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Μαινάλου, βρίσκεται μεταξύ δύο πολύ αγαπητών προορισμών της ορεινής Αρκαδίας –μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από τη Στεμνίτσα- στο δρόμο που οδηγεί στην Καρύταινα.

Οι ρίζες του χωριού ξεκινούν τον Μεσαίωνα ενώ για πρώτη φορά αναφέρεται το 1515, στην τότε απογραφή που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε ονομαζόταν Μουλάτσι, σλάβικη ονομασία. Γνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι πήραν μέρος στην Επανάσταση του 1821 και από εκεί καταγόταν ο οπλαρχηγός Σάββας Νικολόπουλος. Το 1927 μετονομάστηκε σε Ελληνικό στο πλαίσιο του εξελληνισμού των παλιών σλαβικών ονομασιών.

Eίναι ένα όμορφο χωριό περιβαλλόμενο από βουνίσια φύση και στο οποίο κυριαρχεί η πέτρα. Χαρακτηριστικό κτήριο στο χωριό, στην περιοχή της πλατείας, είναι το Παλιό Διδακτήριο, πέτρινο και διώροφο οικοδόμημα, το οποίο λειτούργησε παλιότερα ως (τριθέσιο) Δημοτικό Σχολείο. Το βράδυ φωτίζεται δημιουργώντας μια όμορφη εικόνα. Ο δρόμος σίγουρα θα σας βγάλει και στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, η οποία στέκει εκεί από το 1904. Δείτε το μπλε εσωτερικό του τρούλου. Μπορείτε επίσης να περπατήσετε στα γραφικά του πλακόστρωτα καλντερίμια, χαζεύοντας τα παραδοσιακά του σπίτια και το μπρούτζινο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία. Μία άλλη πρόταση είναι να κάνετε μια στάση στα μαγαζάκια του, αναζητώντας εκλεκτά ντόπια προϊόντα, όπως μέλι, χειροποίητες χυλοπίτες, βότανα και μυζήθρα.

Κυψέλη, Τζουμέρκα

Τα Τζουμέρκα χαρακτηρίζονται από ανεπιτήδευτη, λιτή ομορφιά με τη φύση να παίζει τον πρώτο ρόλο και την ανθρώπινη παρέμβαση να λειτουργεί συμπληρωματικά. Σίγουρα, αυτό ισχύει και για το χωριό που επιλέξαμε για το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Για να φθάσετε στην Κυψέλη θα οδηγήσετε περίπου μία ώρα από την Άρτα σε μια διαδρομή που σταδιακά θα ξεδιπλώνεται μπροστά σας η ομορφιά της ελληνικής φύσης.

Το χωριό λέγεται Κυψέλη εδώ και λίγες δεκαετίες. Το πρώτο του όνομα του ήταν Χώσεψη, Η επικρατέστερη άποψη λέει πως η ονομασία είναι σύνθεση των λέξεων «χάος» και «όψη» και οφείλεται στη φυσική τοποθεσία του χωριού, χωμένο ανάμεσα δύο υψώματα με τα σπίτια και τις γειτονιές να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό είναι το «χάος». Η «όψη» έχει να κάνει με το γεγονός ότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της μορφολογίας, ο επισκέπτης βλέπει το χωριό από διάφορα σημεία και επίπεδα με την κεντρική πετρόχτιστη πλατεία του να βρίσκεται σε περίπου 550 μέτρα υψόμετρο.

Η Κυψέλη βρίσκεται στο κέντρο των Τζουμέρκων, για να επισκεφθείτε σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, όπως το γεφύρι της Πλάκας, τους δίδυμους Καταρράκτες ή (το καλοκαίρι) την παραλία του Αχελώου, θα χρειαστεί να οδηγήσετε από 20 έως 40 λεπτά. Σας προτείνουμε να αφιερώσετε χρόνο για να γνωρίσετε το ίδιο το χωριό και την υπέροχη φύση που το περιβάλλει.

Η Κυψέλη προτείνεται σε όποιον θέλει να περπατήσει ή να κάνει ορεινή ποδηλασία μέσα στο πράσινο. Γύρω από το χωριό, εκτείνεται ένα μεγάλο δίκτυο από μονοπάτια και δασικούς δρόμους με δεκάδες μικρά εκκλησάκια και πραγματικά πυκνή και ενδιαφέρουσα βλάστηση. Όρεξη να έχετε.

Στην Κυψέλη υπάρχει και ο οποίο δίνει μία πολύ καλή εικόνα των παραδόσεων και της ιστορίας της περιοχής. Το Λαογραφικό Μουσείο Παντελή Καραλή αποτελεί το αποτέλεσμα δεκαετιών προσπάθειας από τον ιδρυτή του, ο οποίος με αγάπη και μεράκι κατέγραψε δια της συλλογής του τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις στα Τζουμέρκα τους τελευταίους 2 αιώνες. Το υλικό της συλλογής ξεπερνά τα 1.800 αντικείμενα και περιλαμβάνει σκεύη αγροτικής ποιμενικής και οικιακής χρήσης, όπλα και ενδυμασίες της περιοχής, ξυλόγλυπτα, υφαντά, κεντήματα, νομίσματα, εργαλεία διαφόρων επαγγελματιών κλπ.

Ένα άλλο αξιοθέατο που σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε, είναι η Ιερά Μονή της Ευαγγελιστρίας. Εκεί, θα φθάσετε με τα πόδια σε περίπου μιάμιση ώρα (με το αυτοκίνητο σε 20 λεπτά μέσω χωματόδρομου) ακολουθώντας μια διαδρομή γεμάτη πράσινο και εναλλαγές στα τοπία. Το μοναστήρι βρίσκεται στην άκρη ενός πλατώματος στο οποίο είναι φυτεμένες καρυδιές και δάφνες.

Ελατοχώρι, Πιέρια Όρη

Το γραφικό Ελατοχώρι, στα ανατολικά Πιέρια, αποτελεί ιδανικό σημείο εξόρμησης για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, αλλά και πεζοπορίας στα γραφικά -πολλές φορές χιονοσκέπαστα- μονοπάτια του, στις δασωμένες πλαγιές του βουνού.

Τα Πιέρια Όρη είναι από τα βουνά της Ελλάδας με πολύ έντονη δάσωση, κυριαρχούν η οξιά και το μαύρο πεύκο. Βρίσκονται βορειοδυτικά του Ολύμπου, μεταξύ Πιερίας, Ημαθίας και Κοζάνης και είναι όρη ήπια και εύκολα προσβάσιμα. Στο βουνό ξεχωρίζουν τα μεγάλα δάση από έλατα και καστανιές, ενώ συναντώνται πλατάνια, σφεντάμια και ιτιές, δίπλα σε ρέματα με τρεχούμενα γάργαρα νερά. Η ψηλότερη κορυφή του είναι το Φλάμπουρο (2.193 μέτρα), ενώ στις πλαγιές του βουνού είναι διάσπαρτα μονοπάτια, κάποια από αυτά οργανωμένα.

Όσον αφορά το Ελατοχώρι, ο παλιός οικισμός καταστράφηκε το 1944 όταν οι Γερμανοί εκτέλεσαν 32 κατοίκους του χωριού ως αντίποινα για τη δράση αντιστασιακών ομάδων στην περιοχή. Μόνο η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, διασώθηκε. Μετά το 1950 οι κάτοικοι έκτισαν λίγο παρακάτω το σημερινό χωριό, που τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί εναλλακτικός προορισμός ως αφετηρία δραστηριοτήτων στο βουνό, όπως πεζοπορία και ποδηλασία σε οργανωμένες διαδρομές, ορειβασία στις κορυφές του βουνού, αλλά και χειμερινά σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο. Σήμερα, ο πληθυσμός του χωριού, αγγίζει τους 500 κατοίκους.

Οι πιο χαλαρές βόλτες είναι αυτές εντός του οικισμού (του παλιού κυρίως) στις οποίες μπορείτε να κάνετε μια στάση στον μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου του 18ου αιώνα και στην τρανή βρύση και να φθάσετε μέχρι τον παλιό νερόμυλο. Οι πιο μακρινές μπαίνουν σιγά σιγά στο πυκνό δάσος της περιοχής, το οποίο είναι ένα υπέροχο μείγμα από ιτιές, καστανιές, έλατα και πλατάνια. Εξαρτάται από το πόσο μυημένοι είστε στην πεζοπορία και την όρεξή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε από το χωριό και να φθάσετε μέχρι την πηγή «Κεραμίδα» ή από τη θέση «Νικόλα Πηγάδι» προς τον καταρράκτη «Σωτήρη Ρέμα».

Επίσης, κοντά στον παλαιό οικισμό στη θέση «Αγιονέρι», θα βρείτε ένα μικρό ξωκλήσι σε μια σπηλιά όπου σύμφωνα με την τοπική παράδοση εκεί κήρυττε ο Άγιος Αντώνιος, στο σημείο υπάρχει μια πηγή της οποίας το νερό θεωρούνταν θαυματουργό. Η διαδρομή περνά μέσα από την υπέροχη φύση ενός μικρού φαραγγιού.

Nεγάδες, Ζαγοροχώρια

Τα Ζαγοροχώρια είναι πλέον αναγνωρισμένος και αγαπημένος προορισμός σε πάρα πολλούς Έλληνες, σταδιακά τα ανακαλύπτουν και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει πως και τα 46 Ζαγοροχώρια είναι τουριστικά. Οι Νεγάδες σε υψόμετρο 1.060 μέτρων έχουν πραγματικά ελάχιστους μόνιμους κατοίκους αλλά την ίδια στιγμή φιλοξενούν εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα της ηπειρώτικης μαστοριάς και ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό μνημείο.

Για να φτάσετε εκεί θα οδηγήσετε το δρόμο που ξεκινά από τα Ιωάννινα και καταλήγει στο κεντρικό Ζαγόρι. Όσο ανεβαίνει το υψόμετρο, το τοπίο αλλάζει και γίνεται πιο «ultra ηπειρώτικο». Το πιο ωραίο κομμάτι της διαδρομής είναι το τελευταίο με το χωριό να εμφανίζεται μπροστά σας όπως είναι κτισμένο σε έναν κατάφυτο λόφο. Φαίνεται σχετικά έρημο, όμως τα μεγάλα πέτρινα σπίτια και τα πέτρινα αρχοντικά παραπέμπουν στο ρωμαλέο παρελθόν του.

Όπως και άλλα μέρη της Ηπείρου, το χωριό άκμασε από τους ανθρώπους που πρόκοψαν σε χώρες της Ευρώπης. Μετά επένδυσαν χρήματα για υποδομές και κτήρια στον τόπο καταγωγής τους. Πέρα από τα πέτρινα αρχοντικά, σήμα κατατεθέν του χωριού είναι ο Ναός του Αγίου Γεωργίου, μία από τις σημαντικότερες και εντυπωσιακότερες εκκλησίες της Ηπείρου Επιβλητική τρίκλιτη βασιλική με 3 Αγίες Τράπεζες.

Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στο Άγιο Γεώργιο, ενώ τα άλλα στον Άγιο Δημήτριο και στην Αγία Τριάδα. Η μεγαλοπρεπής εκκλησία διαθέτει μεγάλης αξίας εικόνες και τοιχογραφίες, όπως και ένα εντυπωσιακό τέμπλο από ξύλο. Μία ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης εκκλησίας είναι και οι αγιογραφίες που απεικονίζουν αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.

Επίσης, σε απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα γεφύρια της περιοχής, το τρίτοξο γεφύρι Καλογερικό με μήκος περίπου 55 μέτρα. Χτίστηκε το 1814 για να αντικαταστήσει ένα παλαιότερο ξύλινο γεφύρι, το τρίτοξο γεφύρι, το μοναδικό µε ίδιες ακριβώς καµάρες που λέγεται και «του Πλακίδα». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό δείγμα της ηπειρώτικης μαστοριάς.

