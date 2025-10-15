Κρυονέρι: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

Ένα μίνι θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Κρυονέρι Αττικής, όταν άνδρας που είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι του απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα.

Ανάστατοι οι περίοικοι, το βράδυ της Τετάρτης (15.10.25) κάλεσαν την Αστυνομία, καθώς κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας κλείστηκε μέσα στο σπίτι του και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Χωρίς να είναι γνωστό το κίνητρο, στελέχη της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και τελικά κατάφεραν να τον αφοπλίσουν, παραδίδοντάς τους μία καραμπίνα που είχε επάνω του.

Στη συνέχεια παραδόθηκε και ο ίδιος, δίνοντας αίσιο τέλος στην υπόθεση.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi