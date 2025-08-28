Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Άρτα - Σύσταση του ΕΟΔΥ για τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή της Άρτας, για την περίοδο μετάδοσης 2025, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του ΕΟΔΥ.

Η κατάσταση του ασθενούς είναι ελεγχόμενη και εξελίσσεται ομαλά, χωρίς σοβαρά συμπτώματα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αρταίων.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η εμφάνιση περιστατικών θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, και συστήνει την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.

Οδηγίες ΕΟΔΥ – Μέτρα Προστασίας

• Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζεται κάθε χρόνο στη χώρα.

• Ο ιός έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα και μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις Περιφέρειες.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα και άτομα με ανοσοκαταστολή, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση.

Ατομικά μέτρα προστασίας (σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ):

1. Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από λεπτά ρούχα.

2. Τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα και χρήση κουνουπιέρων.

3. Φοράμε μακριά ανοιχτόχρωμα ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το

σώμα.

4. Απομάκρυνση ή κάλυψη στάσιμων νερών (λεκάνες, βαρέλια, γλάστρες κ.ά.) για να μην

αναπαράγονται κουνούπια.

5. Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που αποτρέπουν τα κουνούπια.