Κρόνος Αγρινίου: Νέος Γενικός Αρχηγός ο Ανδρέας Χολής

Η ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ακαδημία Κρόνος Αγρινίου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Ανδρέα Χολή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού στη Ανδρική ομάδα Καλαθοσφαίρισης.

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!