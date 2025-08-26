Κρόνος Αγρινίου: Νέος Γενικός Αρχηγός ο Ανδρέας Χολής
Η ανακοίνωση:
Η Αθλητική Ακαδημία Κρόνος Αγρινίου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Ανδρέα Χολή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού στη Ανδρική ομάδα Καλαθοσφαίρισης.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!