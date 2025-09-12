Κρήτη: Τραγικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Νεκρή 19χρονη από την Ουκρανία μετά από παράσυρση

Νέο αιματηρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη με θύμα μία 19χρονη από την Ουκρανία, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και πιο συγκεκριμένα στις 11:40 μ.μ., μια 19χρονη κοπέλα, από την Ουκρανία, βρήκε τραγικό θάνατο επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι παρασύρθηκε από το όχημα του 21χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Στον τόπο της φονικής παράσυρσης έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

