Κρήτη: Θρήνος στο τελευταίο “αντίο” του 19χρονου ΕΠΟΠ – Με γαλανόλευκη σημαία τυλιγμένο το φέρετρο

Θρήνος στο τελευταίο “αντίο” που είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων που βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του 19χρονου Ραφαήλ που “έσβησε” πρόωρα.

Ο χαμός του νεαρού την ώρα που υπηρετούσε την πατρίδα βύθισε στο πένθος την Κρήτη και ταυτόχρονα συγκλονίζει όλη τη χώρα. Για ένα παιδί χαμογελαστό και καλοσυνάτο μιλούν οι φίλοι του, περιγράφοντας μια ψυχή που φώτισε για λίγο, μα έλαμψε πολύ. Τραγικές φιγούρες οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του 19χρονου.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Κοιμητήριο, με άγημα του στρατού να αποδίδει τιμές στον 19χρονο Ραφαήλ, ενώ ο κόσμος έψαλε τον Εθνικό Ύμνο. “Αθάνατος” φώναξε το πλήθος που έσπευσε να αποχαιρετήσει τον 19χρονο, που σκεπασμένος με την γαλανόλευκη, “πέταξε” σε άλλους ουρανούς.

Συντετριμμένος ο πατέρας ευχαρίστησε τον κόσμο από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα που έδωσε το “παρών” στις δύσκολες αυτές στιγμές για την οικογένεια. “Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο” – ανέφερε ο πατέρας του Μανώλης Γαλυφιανάκης στον επικήδειο που εκφώνησε.

Για μια “καθαρή ψυχή” με “υψηλό φρόνημα” μίλησε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε. “Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας, έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί” – ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: neakriti.gr