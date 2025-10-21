17 oC

Αστυνομικά Νέα, Ελλάδα

21 Οκτ 2025 | 00:22

Κρήτη: «Μάχη» για την ζωή δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο - Είχε μόλις αγοράσει την τούρτα γενεθλίων του

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα στην Κρήτη  με τραυματία ένα αγόρι 13 ετών, που είχε μόλις αγοράσει την τούρτα γενεθλίων του, όταν το αυτοκίνητο της μητέρας του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα.

 

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής ώστε το αγόρι να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί σε ΜΕΘ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στις Βούτες Ηρακλείου, όταν ο 13χρονος πήγε μαζί με τη μητέρα του να πάρουν τούρτα γιατί είχε τα γενέθλιά του.

Στον δρόμο της επιστροφής το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα ενός 27χρονου.

Το ανήλικο αγόρι, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των χτυπημάτων του, διακομίστηκε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Δείτε το βίντεο:

 

Η μητέρα αλλά και ο 27χρονος οδηγός του άλλου οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.

 

Πηγή: newsbeast.gr

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κάνει στάση στο Αγρίνιο - Το τρόπαιο στην Πλατεία Δημοκρατίας!

Έκκληση από τον Σάββα Πούμπουρα για σκύλο που χτύπησαν και εγκατέλειψαν σε τροχαίο

Η Κλαυδία έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – Μέχρι τη Νέα Υόρκη έφτασε η φήμη της

Ο Νίκος Βερλέκης αποκαλύπτει ακραίες συμπεριφορές σκηνοθετών: «Μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια»

Ταυτοποιήθηκε και κλήθηκε για κατάθεση ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό

Συγκινεί ο 31χρονος που δέχτηκε μόσχευμα από τον πατέρα του - «Μου χάρισε ζωή δύο φορές

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Αναλυτικά όσα προβλέπει

