Κρήτη: Για εγκληματική οργάνωση παραπέμπουν τους αγρότες μετά τα επεισόδια στα αεροδρόμια

Για εγκληματική οργάνωση παραπέμπονται οι αγρότες στην Κρήτη που συμμετείχαν στα επεισόδια στα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, όσοι έσπασαν περίφραξη αεροδρομίου και περιπολικά, έχουν ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Κρήτη μόλις την πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων των αγροτών με επεισόδια, ρίψη πετρών, χημικών και κρότου λάμψης σε Ηράκλειο και Χανιά και τους διαδηλωτές να βάζουν στόχο τα αεροδρόμια των δύο πόλεων.

Οι αγρότες στο Ηράκλειο «κατέλαβαν» το αεροδρόμιο, φτάνοντας μέχρι την πίστα. Έτσι, διακόπηκαν προσωρινά όλες οι πτήσεις. Σύμφωνα με τις νεοτερες εξελίξεις, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης αποχώρησαν «σε ένδειξη καλής θέλησης», όπως τονίζουν στο cretalive.gr, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Επεισόδια στο Ηράκλειο

Μεγάλο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έγινε στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, στις οποίες αποφάσισαν να προχωρήσουν, αντιδρώντας στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τον πρωτογενή τομέα, που τους οδηγούν, όπως αναφέρουν, μακριά από τις περιουσίες τους, καθώς τους δημιουργούν, όπως τονίζουν, όρους κατάρρευσης. Λίγο πριν τη 1μ.μ. υπήρξε ένταση με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης από την αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο.

Η προσυγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να σπεύδουν με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης” Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή άγγιξαν τα 4.000 άτομα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια, σύμφωνα με το cretalive.gr.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμενε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό. «Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν. Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Οι αγρότες στο Ηράκλειο «κατέλαβαν» το αεροδρόμιο, φτάνοντας μέχρι την πίστα. Έτσι, διακόπηκαν προσωρινά όλες οι πτήσεις Σύμφωνα με τις νεοτερες εξελίξεις, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης αποχώρησαν «σε ένδειξη καλής θέλησης», όπως τονίζουν στο cretalive.gr, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις. Λίγη ώρα μετά τα επεισόδια στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών παρατηρήθηκε και στα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και άρχισαν να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους συγκρατήσουν. Ως αποτέλεσμα, το αεροδρόμιο Χανίων είναι αποκλεισμένο

