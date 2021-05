Κρήτη: Εξώδικα σε διευθυντές σχολείων από γονείς αρνητές των self test

Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την προσεχή Δευτέρα, 10 Μαΐου, στο Ηράκλειο Κρήτης, «χτυπάνε» ξανά γονείς που αρνούνται να υποβάλλουν τα παιδιά τους σε self test.

Οι συγκεκριμένοι γονείς στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν ήδη αποστείλει τα πρώτα εξώδικα σε διευθυντές σχολείων, αντιδρώντας στο μέτρο των self test, που αποτελεί και προϋπόθεση για την είσοδο των μαθητών στα σχολεία, αναφέρει το Creta24.gr.

«Ο διευθυντής του σχολείου εφαρμόζει το νόμο. Να σεβαστούμε τους διευθυντές και να μην στέλνουμε εξώδικα. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις γονέων που στέλνουν εξώδικα σε διευθυντές σχολείων. Με βάση την οδηγία, κανένας μαθητής δεν μπαίνει στο σχολείο χωρίς self test», ανέφερε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Μανόλης Μπελαδάκης στον τηλεοπτικό σταθμό του Creta.

Όσον αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των self test, ο κ. Μπελαδάκης εξήγησε πως ήδη οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραλαμβάνουν self test από τα φαρμακεία, ενώ την προσεχή Δευτέρα (10.05.2021) ανοίγει ξανά η πλατφόρμα και για το δεύτερο self test.

