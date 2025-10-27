Κρήτη: Δέχθηκα απειλές από τον 52χρονο πριν από το φονικό, λέει ο 23χρονος

Με αίμα βάφτηκε η γιορτή του Κάστανου στην Κίσσαμο Κρήτης, στο χωριό Έλος, όταν 23χρονος πυροβόλησε 52χρονο κτηνοτρόφο. «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να είπε μιλώντας στο Mega ο 23χρονος, που παραδόθηκε στις αρχές υποστήριξε ότι το θύμα κινήθηκε απειλητικά εναντίον και εκείνος, επειδή φοβήθηκε, τον πυροβόλησε.

Το ρεπορτάζ του Mega ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν διαφορές για βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν κτηματικές υποθέσεις. Θύτης και θύμα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενικές σχέσεις, δεν ήταν ούτε ξαδέλφια ούτε ανιψιός και θείος.

Ο Απ. Λύτρας δήλωσε στο iefimerida για το φονικό στην Κίσσαμο: «Πριν από λίγο παραδόθηκε στις Αρχές. Περιμένουμε να γίνουν οι διαδικασίες, να περάσει από εισαγγελέα και ανακριτή, να πάρουμε προθεσμία και να απολογηθεί. Αυτό που γνωρίζω από την οικογένεια του δράστη, του 23χρονου, είναι ότι πρόκειται για συνωνυμία, δεν έχουν συγγενική σχέση. Ούτε το περιστατικό έγινε την ώρα που χόρευε, κι αυτό που είμαι σε θέση να πω από αυτά που έχω συλλέξει από την οικογένεια του δράστη τώρα είναι ότι το θύμα είχε βαρύ ποινικό παρελθόν και ότι τον απείλησε, και για το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή περιμένουμε πρώτα την απολογία».

Το χρονικό του φονικού στην Κίσσαμο

Ένας νεκρός στη γιορτή καστάνου στα Χανιά μετά από δυο πυροβολισμούς – «Έναν γιατρό» φώναζε ο λυράρης – Σε σοκ όσοι διασκέδαζαν

Το άγριο φονικό έγινε κατά την εκπνοή του πανηγυριού για τη γιορτή του κάστανου, μετά την εμφάνιση του Νίκου Ζωιδάκη. Ενώ οι μουσικοί είχαν αποχωρήσει, κάποιοι θαμώνες βρίσκονταν ακόμη στην πίστα, μεταξύ των οποίων και ο 52χρονος Δημήτρης. Τότε τον πλησίασε ο 23χρονος και τον σκότωσε με τρεις -κατά πληροφορίες εξ επαφής- πυροβολισμούς στο στήθος. Ο 52χρονος γιόρταζε την ονομαστική του εορτή χθες, ενώ στο γλέντι βρισκόταν και μία από τις δύο ενήλικες κόρες του, που έγινε μάρτυρας της άγριας δολοφονίας του.

«Εμείς ήμασταν στην ταβέρνα. Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω, είδαμε έναν σκοτωμένο» λένε στο neakriti.gr κάτοικοι της περιοχής, και προσθέτουν: «Κρίμα για αυτό, κρίμα για τον άνθρωπο, κρίμα για όποιον το έκανε. Κατέστρεψε τη ζωή του, κλείσανε δύο σπίτια. Μακριά από μας αυτές οι κακοτοπιές. Από δω και πέρα τι γίνεται…».

O Γρηγόρης Κοκολάκης, κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο Zarpa News περιέγραψε τον πανζουρλισμό που επικράτησε: «Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600-700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα όπου καθόταν ο Ζωιδάκης και έπαιζε, 7-8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές, αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητος στο φαρμακείο για να πάρει πράγματα ώστε να τον βοηθήσει».

