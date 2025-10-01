Κρήτη - Χερσόνησος: Σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε χωράφι

Μυστήριο εκτυλίχθηκε με τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη σήψη σε χωράφι στην περιοχή της Χερσονήσου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την μακάβρια ανακάλυψη, έκανε ένας κάτοικος του Καλού Χωριού Χερσονήσου το πρωί της Τετάρτης 01.10.2025, με τη σορό να εντοπίζεται σε ένα χωράφι περίπου 500 μέτρα από το χωριό.

Ο άνδρας ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές που μετέβησαν στο σημείο μαζί με ιατροδικαστή.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του patris.gr, εικάζεται ότι η σορός ανήκει σε έναν 82χρονο ο οποίος αγνοείται από τον περασμένο Μάιο.

