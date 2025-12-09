Κρήτη: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» τη Ζάκρο – Ζημιές σε ελαιώνες σπίτια και επιχειρήσεις

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που σάρωσε την Ζάκρο στην Σητεία. Ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ελαιώνες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια.

Παράλληλα αφαίρεσε τμήμα στέγης από κέντρο εκδηλώσεων και προκάλεσε σχεδόν ολική καταστροφή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης χωραφιού στην περιοχή, Δημήτρης Σεμερτζάκης, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τεράστια ζημιά στις ελιές, καθώς από τις 127 ρίζες οι 102 έχουν καταστραφεί, οι 86 είναι ακρωτηριασμένες, ενώ οι 16 έχουν ξεριζωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανεμοστρόβιλος ξεκίνησε από την Κάτω Ζάκρο και σταμάτησε λίγο πριν από τη Σητεία, αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένα δέντρα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καταστήματα εστίασης. Οι κάτοικοι και παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν πως αν το φαινόμενο είχε σημειωθεί ημέρα πιθανότατα θα υπήρχαν θύματα, ενώ τονίζουν ότι δεν έχουν ζήσει αντίστοιχο φαινόμενο στο παρελθόν.

Εκτιμάται ότι τα ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί ζημιές θα χρειαστούν περίπου 10 χρόνια για να επανέλθουν σε παραγωγή, ενώ όσα ξεριζώθηκαν απαιτούν έως και 15 χρόνια. Η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1.000 ελαιόδεντρα. Ο αγρότης δηλώνει αγανακτισμένος, καθώς από εκεί που περίμενε να παράξει πάνω από 1,5 τόνο λάδι, τώρα ελπίζει να συγκεντρώσει μόλις 200 κιλά, αφού εκτός από τα δέντρα καταστράφηκε και ο καρπός που είχε απομείνει.

Ζημιές σε περιουσίες

Όσον αφορά το μεγάλο κέντρο εκδηλώσεων της περιοχής, η μισή στέγη αποκολλήθηκε, όπως και το στέγαστρο της μάντρας στο πίσω μέρος του χώρου, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν τα ζώα. Σοβαρή ζημιά υπέστη και κατάστημα που λειτουργεί τη θερινή περίοδο, καθώς ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πισίνας και του εσωτερικού του.

