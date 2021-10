Κριστιάνο Ρονάλντο: Η κίνηση του Πορτογάλου έκανε όλο τον πάγκο του Λουξεμβούργου να τον κοιτάξει

Η… viral φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο πριν την έναρξη του Πορτογαλία – Λουξεμβούργο – Οι παίκτες των φιλοξενούμενων “χάζεψαν” με την κίνηση του “CR 7”.

Πράγματα που για άλλους φαντάζουν δύσκολα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα κάνει με ευκολία, προκαλώντας των θαυμασμό των αντιπάλων του.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Λουξεμβούργο (5-0), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (πέτυχε χατ-τρικ) ετοιμαζόταν να μπει στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του ματς, κάνοντας ένα μικρό… ζέσταμα, με επιτόπια άλματα.

Όπως φαίνεται και σε μια φωτογραφία που έχει γίνει viral, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εντυπωσίασε τους ποδοσφαιριστές του Λουξεμβούργου, με το ύψος των αλμάτων που έκανε, “αναγκάζοντας” τον πάγκο της ομάδας -και τον προπονητή- να κοιτάξει τον 36χρονο.

The look on their faces says it all. 😳

36 years young, Cristiano Ronaldo. 👏 pic.twitter.com/y94pLaGlYL

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) October 14, 2021