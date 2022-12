Πέθανε η δημοφιλής ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ

Το θάνατό της επιβεβαίωσαν με δήλωσή τους τα παιδιά της, την οποία δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter. Η Κίρστι Άλεϊ (Kirstie Alley), η δημοφιλής ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα (5/12) σε ηλικία 71 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

«Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η απίστευτη, άγρια και στοργική μητέρα μας έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, που ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα» ανέφεραν τα παιδιά της, True και Lillie Parker, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Ήταν περιτριγυρισμένη από την πιο στενή της οικογένεια και πολέμησε με μεγάλη δύναμη, αφήνοντάς μας με βεβαιότητα την ατελείωτη χαρά της ζωής και όποιες περιπέτειες περιμένουν».



«Όσο εμβληματική ήταν στην οθόνη, ήταν μια ακόμα πιο καταπληκτική μητέρα και γιαγιά», συνεχίζει η ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στο πάθος, την αγάπη και τη δημιουργικότητα της Alley και ευχαριστεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Ιατρικού Κέντρου Moffitt για τη φροντίδα της.

«Το κέφι και το πάθος της μητέρας μας για τη ζωή, τα παιδιά της, τα εγγόνια και τα πολλά ζώα της, για να μην αναφέρουμε την αιώνια χαρά της δημιουργίας, ήταν απαράμιλλα και μας ενέπνευσαν να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο όπως και εκείνη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Την Άλεϊ αποχαιρέτησε μέσω Instagram και ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Κοίτα ποιος μιλάει», Τζον Τραβόλτα.

«Η Κίρστι ήταν μία από τις πιο σημαντικές σχέσεις που είχα ποτέ. Σε αγαπώ Κίρστι. Ξέρω ότι θα βρεθούμε ξανά», έγραψε ο Τραβόλτα.

Η Κίρστι Λουίζ Άλεϊ (Kirstie Louise Alley) γεννήθηκε στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας.

Η Άλεϊ έγινε γνωστή για το ρόλο της ως Rebbeca Howe στην κωμική σειρά του NBC Cheers, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1987 έως το 1993, κερδίζοντας το Βραβείο Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού το 1991.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των:

Θερινό σχολείο (1987), Φονική καταδίωξη (Shoot to Kill) (1988), Κοίτα ποιος μιλάει (1989) και τις δύο συνέχειες Sibling Rivalry (1990), Μπερδέματα για δύο (It Takes Two – 1995), Διαλύοντας τον Χάρι (Deconstructing Harry) του Γούντι Άλεν (1997), Drop-Dead Gorgeous (1999).

Έλαβε το δεύτερό της βραβείο Έμμυ για τη δραματική τηλεταινία Η Μητέρα του Ντέιβιντ (David’s Mother).

Από το 1997 έως το 2000 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του NBC Veronica’s Closet, για την οποία έλαβε και άλλες υποψηφιότητες για Βραβεία Emmy και Χρυσές Σφαίρες. Στη δεκαετία του 2000, εμφανίστηκε σε ριάλιτι που περιστρεφόταν γύρω από τη ζωή της. Το 2013, επέστρεψε στην ηθοποιία στην βραχύβια τηλεοπτική κωμική σειρά με το όνομά της (Κίρστι), και το 2016, εντάχθηκε στη δεύτερη σεζόν της κωμωδίας τρόμου Scream Queens, παίζοντας το ρόλο της Ίνγκριντ Χόφελ (Ingrid Hoffel).

