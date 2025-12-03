Κρέστενα Ηλείας: Έκλεψε ελιές αξίας 800 ευρώ και πέταξε κάνναβη όταν είδε τους αστυνομικούς

Στα Κρέστενα Ηλείας συνελήφθη ένας άνδρας για κλοπή ελιών αξίας 800€ με τη βοήθεια πέντε αγνώστων, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο, προσπάθησε να ξεφορτωθεί κάνναβη που είχε στην κατοχή του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Τρίτης (2.12.25), στα Κρέστενα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι με την συνδρομή πέντε αγνώστων ατόμων, μετέβη σε αγρόκτημα όπου περισυνέλλεξε και αφαίρεσε από αγρόκτημα ελαιόκαρπο αξίας -800- ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθείς απέρριψε στο έδαφος δυο γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.