Κραυγή διαμαρτυρίας των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου: «Όχι στο λουκέτο των ΕΛΤΑ»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Κραυγή αγανάκτησης από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου και Περιχώρων για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων (ΕΛΤΑ).

Η ανακοίνωση:

Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων (ΕΛΤΑ) στην Ελλάδα (φυσικά και στην Αιτ/νία), το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου και Περιχώρων διαμαρτύρεται και ζητά να μην κλείσει κανένα. Τα ΕΛΤΑ και όλο το δίκτυο αποτελεί κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση του κράτους.

Αντί για λουκέτα και απολύσεις εργαζομένων χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών για να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι και εμείς οι συνταξιούχοι θα έχουμε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες ( επιστολές, δέματα, συντάξεις).

