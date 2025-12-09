Κραυγή αγωνίας από 28 πρόεδρους για την διακοπή του οδικού άξονα Αλευράδας – Γέφυρα Τατάρνας

Κραυγή αγωνίας από 28 πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αγράφων για την παρατεταμένη διακοπή του οδικού άξονα Αλευράδας – Γέφυρα Τατάρνας, ζητώντας άμεση αποκατάσταση, σαφές χρονοδιάγραμμα και μέτρα ασφάλειας.

Ακολουθεί το υπόμνημα διαμαρτυρίας 28 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αγράφων:

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε Ευρυτανίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας Δήμο Αγράφων Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Σοβαρή υποβάθμιση της καθημερινότητας και της οικονομικής ζωής λόγω της παρατεταμένης διακοπής στον οδικό άξονα Αλευράδας – Γέφυρα Τατάρνας»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με το παρόν υπόμνημα εκφράζουμε την απόλυτη αγανάκτηση και ανησυχία των τοπικών κοινωνιών του Δήμου Αγράφων για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον οδικό άξονα Αλευράδας – Γέφυρα Τατάρνας, ο οποίος παραμένει κλειστός άγνωστο μέχρι πότε αφού δεν υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν είναι απλώς ένας τοπικός αγροτικός δρόμος.

Αποτελεί κρίσιμη διαπεριφερειακή σύνδεση που εξυπηρετεί:

τις μόνιμες ανάγκες των κατοίκων,

την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και διοίκησης,

την οικονομική δραστηριότητα των χωριών μας,

την τουριστική κίνηση και την ανάπτυξη των περιοχών μας.

Η παρατεταμένη διακοπή του, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη ενημέρωσης, συνιστά θεσμική υποτίμηση των κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων.

1. Οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

Η αποκοπή του δρόμου έχει ήδη επιφέρει:

Σημαντικές απώλειες εισοδήματος για επαγγελματίες, παραγωγούς και μικρές επιχειρήσεις.

Μείωση επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης.

Καθημερινή οικονομική επιβάρυνση κατοίκων που αναγκάζονται σε μεγάλες παρακάμψεις, με διπλάσιο ή τριπλάσιο κόστος μετακίνησης.

Κίνδυνο ερήμωσης, καθώς οι νέοι και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.

2. Θέματα ασφάλειας και υγείας

Η διακοπή πρόσβασης έχει προκαλέσει:

Δυσκολία ή αδυναμία μετάβασης σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία.

Καθυστερήσεις σε επείγοντα περιστατικά (ΕΚΑΒ).

Εμπόδια στη μετακίνηση μαθητών.

Καθημερινή διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών λόγω των εναλλακτικών, στενών και προβληματικών διαδρομών.

3. Έλλειψη χρονοδιαγράμματος – Απουσία θεσμικής υπευθυνότητας

Μέχρι σήμερα, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης:

Δεν έχει δοθεί κανένα επίσημο, σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των έργων.

Δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια ενημέρωση για τη μελέτη, την πρόοδο ή τη χρηματοδότηση των εργασιών.

Οι κάτοικοι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που δημιουργεί σοβαρή κοινωνική ένταση.

4. Αιτήματα – Άμεσες ενέργειες που απαιτούμε

Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Ζητούμε άμεση κινητοποίηση και επίσημες δεσμεύσεις:

Ανακοίνωση συγκεκριμένου, τεκμηριωμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση του δρόμου.

Άμεση διάθεση μηχανημάτων και συνεργείων ώστε τα έργα να επιταχυνθούν.

Δημιουργία προσωρινής και ασφαλούς διέλευσης έως την τελική ολοκλήρωση.

Θεσμοθέτηση τακτικής ενημέρωσης των Κοινοτήτων για την πρόοδο των εργασιών.

Άμεση χρηματοδότηση για μόνιμες παρεμβάσεις αντιστήριξης και θωράκισης του οδικού δικτύου.

Δηλώνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε την περαιτέρω απομόνωση των χωριών μας. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί υποβάθμιση, περιφρόνηση και παραβίαση των δικαιωμάτων των κατοίκων μας στη μετακίνηση, στην ασφάλεια, στην υγεία και στην οικονομική επιβίωση.

Αναμένουμε άμεση και επίσημη ανταπόκριση.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να προβούμε σε κοινές και δυναμικές ενέργειες διαμαρτυρίας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων που συνυπογράφουν το παρόν υπόμνημα:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ – Κίτσιος Γεώργιος

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΑΩΡΑΣ – Τσιαμπόκαλος Χρήστος

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ – Ζαχαράκης Χρήστος

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – Μπισμπίκης Βασίλειος

5. ΔΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ – Γαντζούδης Κωνσταντίνος

6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ – Ντάλλας Σωτήριος

7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – Κολοκούρας Θεοφάνης

8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ- Διώτης Γεώργιος

9. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΑΣ – Τσιούνης Λάμπρος

10. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ – Τριαντάφυλλος Σεραφείμ

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ – Βασιλείου Αθανάσιος

12. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Αρκουμάνης Κωνσταντίνος

13. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – Λάμπρου Ιωάννης

14. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ – Μαντής Παντελής

15. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΠΗΣ – Νιαβής Κωνσταντίνος

16. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ – Γκαλιμάνης Κωνσταντίνος

17. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ – Φεγγούλης Ευάγγελος

18. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΔΡΩΝ – Πέτσας Γεώργιος

19. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΙΑΝΩΝ – Γεωργαλή Μαρία

20. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΕΡΙΟΥ – Βίτσας Γεώργιος

21. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΙΑ – Μπαλατσιάς Βασίλειος

22. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – Τόλης Γεώργιος

23. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – Κοντοβάς Άγγελος

24. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΙΣΤΗΣ – Βλάχος Κωνσταντίνος

25. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ – Νταβαρίνος Παναγιώτης

26. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ – Πεσλής Παναγιώτης

27. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΒΑΤΟΥ – Τσιτσικάος Χρήστος

28. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΩΣ – Χειλάς Ιωάννης