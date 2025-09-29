Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στη ΓΑΔΑ - Η θηλιά φτιάχτηκε με τη ζακέτα του

Απαγχονισμένος βρέθηκε ένας αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, με τη θηλιά να είναι κατασκευασμένη από τη ζακέτα του.

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29.9.25) από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον σκοπό κρατητηρίων, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

Άμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09/2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.

