Κοζάνη: Διακοπή κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων λόγω δοκιμαστικών φορτίσεων

Κλειστή για τη διέλευση παντός τύπου οχημάτων, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας.

Κοζάνη: Η κυκλοφορία γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές

Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία μετά τις 15.00.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές.

