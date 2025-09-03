Κουτλίστια 1925 - Καμαρούλα 2025: Το χωριό θυμάται, γιορτάζει και τιμά - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η Καμαρούλα Αγρινίου γυρίζει τον χρόνο πίσω και τιμά την ιστορία της, τις ρίζες και την καθημερινότητα των προγόνων της.

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την μετεγκατάσταση του αγροτικού πληθυσμού από τα Κουτλίστια των Κραβάρων στην Καμαρούλα του Δήμου Αγρινίου, η κοινότητα Καμαρούλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Καμαρούλας, τον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Καμαρούλας «Ο Αστέρας» και κάτω από την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων.

100 Χρόνια ζωής

Διήμερο Εκδηλώσεων 6 - 7 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 18:00 - Γήπεδο Αγίου Ιωάννη Ριγανά

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του Μ.Α.Σ. Αστέρας

Καμαρούλας στο Γήπεδο Αγίου Ιωάννη Ριγανά

Ώρα 19:30 - Δημοτικό Σχολείο Καμαρούλας

Εισηγητική παρουσίαση από τον Ιστορικό- Διδάσκοντα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών Δημήτρη Γεωργ. Παναγιωτόπουλο με θέμα: «ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΙΩΝΑ: ΚΡΑΒΑΡΑ-ΚΟΥΤΛΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ».

Ώρα 20:15 - Δημοτικό Σχολείο Καμαρούλας

Τιμητική διάκριση στον Δάσκαλο - Συγγραφέα κ. Γιώργο Κοτρώνη Απονομή αναμνηστικής

πλακέτας

Ώρα 20:30 - Δημοτικό Σχολείο Καμαρούλας

Προβολή ντοκιμαντέρ: «Κουτλίστια-Καμαρούλα Οδοιπορικό στον χρόνο»

Ώρα 21:00 - Δημοτικό Σχολείο Καμαρούλας

Ανοιχτή συζήτηση

Ανακοίνωση Ονοματοδοσίας

Μετά το πέρας της συζήτησης επίσημη ανακοίνωση Ονοματοδοσίας οδού αφιερωμένης

στα θύματα της Γερμανικής κατοχής από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου.

Παράλληλες δράσεις στον αύλειο χώρο του Σχολείου

- Έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού

Σχολείου με θέμα: «Η ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ- ΓΙΝΕΤΑΙ 100 ΧΡΟΝΩΝ»

- Έκθεση παλαιών φωτογραφιών και αντικειμένων Αναδρομή στην καθημερινή ζωή

και την ιστορία του τόπου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 07.00-10.15 - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας, χοροστατούντος

του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, μετ' αρτοκλασίας και μνημοσύνου για τους προγόνους μας. Στον Ιερό Ναό θα εκτίθεται απότμημα λειψάνων του Αγίου Γεωργίου.

Ώρα 11.00 | Αποκαλυπτήρια Μνημείου

Ώρα 11.30 | Λαϊκός αγώνας δρόμου

Ώρα 12.15 | Απονομή μεταλλίων στους συμμετέχοντες

Ώρα 21.00 | Λαϊκοδημοτική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Παπαδογεώργου.

Της εκδήλωσης θα προηγηθεί επίδειξη παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα του

Δήμου Αγρινίου