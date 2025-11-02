Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας

Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέσθηκε η μοναχική κουρά ενός νέου Μοναχού στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού, στο Ιερό Ησυχαστήριο των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στο Παναιτώλιο. Κατά την διάρκεια της ακολουθίας τέλεσε την μοναχική κουρά του Αναγνώστη της Ιεράς Μητροπόλεως και Θεολόγου κ. Δημητρίου Κοσμά, στον οποίο έδωσε το μοναχικό όνομα Βαρθολομαίος.

Προσφωνώντας τον νέο μοναχό ανέφερε, ότι «το γεγονός της πλήρους αφιερώσεως ενός ανθρώπου στον μοναχισμό δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει με την ανθρώπινη λογική και να το ερμηνεύσει με τα δεδομένα της εκκοσμικευμένης κοινωνίας μας. Η είσοδος ενός ανθρώπου στην ευλογημένη χορεία των μοναχών είναι ένα μυστήριο μέσα στο οποίο συναντάται η κλίση του Θεού και η ανταπόκριση του ανθρώπου. Μέσα στο μυστήριο αυτό συναντάται η πανσθενουργός Χάρις του Θεού με την ανθρώπινη αδυναμία. Όταν, όμως, ο άνθρωπος παραδίδεται αδύναμος στα χέρια του Θεού, τότε γίνεται κατά χάριν παντοδύναμος και μπορεί να νικά τον αόρατο εχθρό, τον διάβολο. Να γίνεται ο ίδιος φως και λαμπάδα που καίει και φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο».

Συνεχίζοντας τις πατρικές νουθεσίες του προς τον νέο μοναχό, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε, ότι: «από σήμερα ο νέος Μοναχός Βαρθολομαίος ξεκινάει, με την Χάρη του Θεού, να οδεύει έναν δρόμο που όδευσαν στο παρελθόν αγιασμένες μορφές. Έναν δρόμο που τον πότισαν με τα δάκρυα της ασκητικής τους βιοτής μεγάλοι ασκητές, τον πότισαν με το αίμα του μαρτυρίου τους μεγάλοι μάρτυρες της πίστεώς μας.

Καλείται ο αδερφός μας Βαρθολομαίος Μοναχός να ακολουθήσει πλέον τον μονήρη βίο, τον δρόμο της σωματικής και πνευματικής καθαρότητος, τον δρόμο της απολύτου υπακοής στην Εκκλησία και στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τον δρόμο της ακτημοσύνης και της αποταγής κάθε υλικής και κοσμικής μέριμνας και φροντίδας. Είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός, η οποία όμως με ασφάλεια οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών».

Αιτιολογώντας το όνομα το οποίο επέλεξε να δώσει στον νέο Μοναχό ανέφερε: «Σήμερα, αγαπητό μας παιδί, Βαρθολομαίε Μοναχέ λαμβάνεις ένα νέο όνομα, το οποίο θα σηματοδοτεί και θα νοηματοδοτεί την νέα σου ζωή. Από τούδε και στο εξής, θα έχεις ως προστάτη τον ένδοξο και πανεύφημο Απόστολο της Εκκλησίας μας, Βαρθολομαίο.

Από σήμερα ξεκινάς μία νέα πορεία, μία νέα οδό, έναν καινούριο τρόπο ζωής. Κι όπως τόσο εύστοχα τόνισε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μία πρόσφατη ομιλία του στην Συμβασιλεύουσα πόλη της Θεσσαλονίκης, ο μοναχισμός ανήκει στην καρδιά της Εκκλησίας, είναι σάρκα από τη σάρκα της ίδιας της Εκκλησίας. Δεν νοείται Εκκλησία χωρίς τον μοναχισμό και δεν μπορεί να υπάρξει μοναχισμός εκτός της Εκκλησίας.

Ο Σεπτός Προκαθήμενος της Κωνσταντινοπολίτιδος Εκκλησίας τόνισε στην ίδια του ομιλία, ότι ο κάθε μοναχός μπορεί να εγκαταλείπει τα εγκόσμια, αλλά δεν αποστρέφεται τον κόσμο. Γι’ αυτό, λόγω της αγάπης του προς τον Θεό και της τελειώσεώς του εν Αυτώ, ανήκει στον κόσμο και είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος.

Μην ξεχάσεις ποτέ αυτούς τους πατρικούς λόγους του Οικουμενικού μας Πατριάρχου. Δεν θα ανήκεις πλέον στην εγκόσμια πραγματικότητα, αλλά στην αγγελομίμητη πολιτεία. Δεν αποστρέφεσαι τον κόσμο, δεν τον περιφρονείς, δεν τον μισείς, αλλά μέσα από την ένωσή σου με το Θεό θα ανήκεις στον κόσμο, όχι όμως για να επηρεάζεσαι από αυτόν, αλλά για να τον μεταμορφώνεις. Όχι για να αλλοιώνεσαι από το κοσμικό φρόνημα, αλλά για να λάμπεις ως φως μέσα στον κόσμο.

Σε ένα άλλο σημείο της ίδιας ομιλίας του, ο Προκαθήμενος της υπ’ ουρανών Ορθοδοξίας τόνισε, ότι ο ορθόδοξος μοναχός ζει με έναν και μοναδικό σκοπό, να εφαρμόζει το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή του, για να νικά τα πάθη του και το σαρκικό του φρόνημα, να παραμένει διαρκώς προσευχόμενος, αφιερωμένος στην Χάρη του Θεού.

Να ενθυμείσαι πάντοτε αυτούς τους νουθετήριους λόγους του Ηγουμένου του Μεγάλου Μοναστηρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και να αγωνίζεσαι διαρκώς, η ζωή σου να είναι μία εφαρμογή των Ευαγγελικών εντολών και επιταγών. Να αγωνίζεσαι πάντοτε, ενδυόμενος τον μέλανα χιτώνα του μοναχικού σχήματος, να είναι η ζωή σου μία νικηφόρος πορεία, ενάντια στα πάθη, στις αδυναμίες και στα ελαττώματα, σε όλες εκείνες τις εμπαθείς καταστάσεις, οι οποίες αλλοιώνουν την εικόνα του Θεού μέσα μας και πολλές φορές λειτουργούν ψυχοφθόρα και ζημιογόνα στη ζωή μας.

Σε παρακαλώ, λοιπόν, από εδώ και στο εξής, να προσεύχεσαι καθημερινά για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, για την περί αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, για τους Κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και για όλους τους Έλληνες που έμειναν εκεί, να φυλάττουν τις Θερμοπύλες της πίστεώς μας, στη Βασιλεύουσα Πόλη του Κωνσταντίνου.

Να προσεύχεσαι για την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και συχνά να επισκέπτεσαι το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, γνωρίζοντας, ότι κάθε σου επίσκεψη θα είναι μια πνευματική αναβάπτιση στα ζείδωρα νάματα της πίστεως και του γένους μας, που παραμένουν πάντα ζωντανά στην “κολυμβήθρα” της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Ο Επίσκοπός σου σε περιβάλλει με ιδιαίτερη πατρική αγάπη και στοργή. Ουσιαστικά, είσαι ο πρώτος καρπός της Ποιμαντικής των Αναγνωστών και των Ιεροπαίδων, αφού γαλουχήθηκες μέσα σε αυτόν τον χώρο, συνδιακόνησες με τους πρώην αδελφούς σου Αναγνώστες της τοπικής μας Εκκλησίας και μόλις ολοκλήρωσες τις θεολογικές σου σπουδές και τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις έλαβες, με την ευχή και ευλογία του Γέροντός σου, την απόφαση να διακονήσεις στην τοπική μας Εκκλησία.

Συνδέθηκες με το Άγιον Όρος. Οι πνευματικοί σου δεσμοί παρακαλώ να μην διαρραγούν ποτέ. Πάντοτε ο νους σου να είναι στραμμένος προς το Περιβόλι της Παναγίας, τον χώρο αυτό της ασκήσεως, της αδιαλείπτου προσευχής και της αφιερώσεως των μοναχών, που υπηρετούν την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ολόκληρη η τοπική μας Εκκλησία σε καλωσορίζει στις τάξεις των Μοναχών. Θα έχεις σε αυτή σου την πορεία πνευματικούς συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους πολλούς, τον Πρωτοσύγκελλό μας, με τη σοφία της εμπειρίας της πολυετούς διακονίας του, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, από τον οποίο να διδάσκεσαι το ακούραστο της προσφοράς και της θυσίας προς την Εκκλησία και όλους τους άλλους αγάμους κληρικούς, οι οποίοι σε περιβάλλουν με αγάπη.

Θα είσαι Μοναχός, αλλά όχι μόνος. Θα ανήκεις στην ευρύτερη οικογένεια των αγάμων Κληρικών της τοπικής μας Εκκλησίας, η οποία θα φροντίζει για εσένα, θα μεριμνά για εσένα και θα σε στηρίζει, όποτε το χρειάζεσαι, όποτε το ζητάς και όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν.

Πάντοτε η προσευχή σου να ενώνεται με τις προσευχές των άλλων. Ο αγώνας σου ο πνευματικός να στηρίζεται στον αντίστοιχο πνευματικό αγώνα των άλλων. Όλοι μαζί οδεύουμε αυτόν τον δρόμο, από τον πρώτο μέχρι και τον έσχατο, και δεν έχουμε περιθώρια πτώσης και λαθών. Δώσαμε υποσχέσεις ενώπιον του Αγίου Θεού και οι υποσχέσεις αυτές οφείλουμε να τηρηθούν μέχρι της εσχάτης μας αναπνοής.

Μην υποχωρήσεις ποτέ. Μην υποτιμήσεις ποτέ κανέναν πειρασμό. Να στέκεσαι πάντοτε, όπως είσαι σήμερα, καθαρός απέναντι στον Θεό, ειλικρινής απέναντι στους ανθρώπους, ανιδιοτελής μέσα στην Εκκλησία».

Ο Σεβασμιώτατος ολοκληρώνοντας την προσλαλιά του, ευχαρίστησε τους γονείς του νέου Μοναχού, διαβεβαιώνοντας τους, ότι η ευλογία του Θεού θα είναι πλέον πλούσια στη ζωή και στο σπιτικό τους και ευχήθηκε στον Μοναχό Βαρθολομαίο, ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος να τον εμπνέει, να τον ενδυναμώνει και να τον καθοδηγεί στην καινούργια του ζωή.

