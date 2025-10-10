Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γάμο της κόρης του Γεράσιμου Γιακουμάτου

Κουμπάρος έγινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον γάμο της κόρης του Γεράσιμου Γιακουμάτου, Εβίνας, με τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο.

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά, έγινε ο γάμος της Εβίνας Γιακουμάτου και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Κουμπάρος στη γαμήλια τελετή ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο, καθώς ο ιδιοκτήτης του «Politia Tennis Club» είναι στενός φίλος των νεονύμφων.

Η Εβίνα Γιακουμάτου είναι περιφερειακή σύμβουλος στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας με τον περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά.

Πηγή: newsit.gr